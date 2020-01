Disastro aereo: boeing precipita poco dopo il decollo, 177 le vittime

Bilancio drammatico per l’incidente aereo occorso nelle scorse ore in Iran: un boeing è precipitato poco dopo la partenza, le vittime sono 177.

Notte d’inferno tra l’Iran e l’Iraq. Poche ore dopo il lancio missilistico della guardia rivoluzionaria contro le basi militari americane che ha portato alla morte di 80 persone, un aereo decollato dall’aeroporto di Teheran è precipitato poco dopo il decollo. Secondo le prime informazioni giunte, il disastro aereo non è collegato alle azioni di guerra che si stanno verificando in queste ore nella zona, ma ad alcuni problemi tecnici.

L’aereo, un boeing 737 della Ukranian Airlines, era appena partito dalla pista dell’aeroporto internazionale Imam Khomeini, quando si è improvvisamente schiantato al suolo. Secondo le fonti iraniane, nessuno dei 177 a bordo si è salvato. Nelle prossime ore sarà lanciata un’investigazione per capire quali sono state le cause della caduta, ma nel frattempo la Us Federal Administration ha lanciato un’allerta. Ai voli commerciali è stato intimato di non sorvolare lo spazio aereo di Iran e Iraq; infatti potrebbero esserci degli errori di calcolo o identificazione in caso di attacchi missilistici.

Boeing precipitato in Iran: probabili problemi tecnici

L’ipotesi del problema tecnico al Boeing ucraino è stato suggerito dal portavoce dell’autorità aeroportuali all’agenzia iraniana Fars ed è stato confermato poco dopo dalle autorità ucraine. Anche il tragico bilancio del disastro aereo è stato confermato in queste ore. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha scritto su Facebook: “Secondo i dati preliminari tutti i passeggeri ed i membri dell’equipaggio sono morti”. Il primo ministro si trovava in viaggio diplomatico in Omam, ma dopo la notizia della tragedia ha fatto immediato ritorno in Ucraina.