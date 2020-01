Nuovo attacco Usa a Baghdad: il raid partito da un drone americano. E’ notizia di pochi minuti fa, si tratta del seguito di quanto avvenuto ieri con l’uccisione del generale Soleimani.

In base a quanto si apprende proprio in questi minuti sarebbero partiti ordigni che hanno colpito il convoglio che stava trasportando Shbl al-Zaidi, comandante della milizia di Katai’b Hezbollah. L’uomo sarebbe morto nell’attacco.

#BREAKING : #USAF ‘s MQ-9 Reaper drone targeted a convoy carrying several high ranking officials of #PMU (Hashd al-Shaabi) in #Taji , North of #Baghdad . Casualties are mostly among members of #IRGC backed Asaib Ahl al-Haq. It is not known whether Qais al-Khazali is dead or alive! pic.twitter.com/CGGebcLn0M

#BREAKING, Shibl al-Zaydi, leader in the #PMU has been confirmed dead after the US conducted another air strike targeting his convoy in #Taji. Two vehicles hit. Developing.

PRAY FOR PEACE AND READ MY PINNED TWEET. pic.twitter.com/QedP1Vb43j

— Imam of Peace / Pray for Peace… (@Imamofpeace) 3 gennaio 2020