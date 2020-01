Baghdad, missili sulla zona verde: colpita base con soldati Usa

Cresce la tensione in Iraq. Alcuni razzi sono stati lanciati sulla zona verde di Baghdad: colpita una base con soldati americani.

Due razzi sono stati lanciati sulla superprotetta “green zone” di Baghdad, in Iraq, e hanno colpito una base aerea che ospita soldati statunitensi. Le esplosioni si sono verificate nell’area che ospita gli uffici del governo iracheno e l’ambasciata degli Stati Uniti. Secondo quanto riportano i i media locali, diversi elicotteri Usa si sono alzati in volo per sorvegliare la zona. Per il momento non vi sono notizie di vittime.

Il nuovo fronte caldo a Baghdad

L’allarme è scattati quando le sirene hanno suonato nella base aerea Al-Balad di Baghdad, che ospita sia diplomatici sia truppe americane. La base è stata colpita da missili Katyusha, hanno poi precisato fonti di sicurezza. Gli Stati Uniti temevano contraccolpi contro le basi in cui le loro truppe sono schierate in tutto l’Iraq dopo l’uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani.

