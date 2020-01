Belen e Stefano De Martino: abbracci e baci scaldano i fan

La Showgirl Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembrano sempre più innamorati su Instagram: abbracci e baci scaldano i fan.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembrano sempre più innamorati. Nei giorni scorsi, la showgirl ha mostrato una linea perfetta in contrapposizione alle voci su una presunta gravidanza. In settimana bianca a Saint Moritz, sfoggia un fisico davvero invidiabile: questo dovrebbe mettere la parola fine alle voci sulla dolce attesa.

Effusioni e abbracci: Belen e Stefano De Martino innamoratissimi

Ma la showgirl e il suo uomo continuano a mostrarsi in intimità. Lei fa il pieno di like non solo dal pubblico maschile, ma anche da quello femminile. Sono oltre 9 milioni i follower che ha sul suo profilo Instagram. Proprio qui, nel pomeriggio di oggi, ha postato una serie di foto che la vedono in intimità con Stefano De Martino.

Scrive la showgirl argentina, davvero amatissima dal pubblico: “Io sto bene con te, il mio matto. Il mio rompipalle preferito”. I due si lasciano immortalare mentre si lasciano andare in effusioni. Da quanto sono tornati insieme, peraltro, sembra davvero che la passione e l’amore siamo riesplosi come un tempo.