Belen Rodriguez, l’abito è striminzito i social s’infiammano

Belen Rodriguez pubblica l’ennesimo scatto in cui mostra le gambe. Tanto basta per scatenare un’isteria di commenti da parte dei suoi fan più incalliti.

La bellissima Belen ha passato la vigilia di Capodanno e questi primi giorni del 2020 in uno chalet nella splendida località di St. Moritz. A darci l’informazione su come sta passando il suo periodo di riposo in vista di un nuovo anno pieno di impegni è stata la stessa conduttrice argentina attraverso foto, post e stories su Instagram. Come spesso capita durante le sue vacanze, la donna più amata dagli italiani ha concesso qualche cadeau ai suoi fan sui social.

Tutto è cominciato da una serie di stories in cui si riprendeva distesa sul letto con la scollatura in bella mostra mentre faceva l’occhiolino ripetutamente. Queste sono state seguite da una foto in sauna in cui si mostrava in tutta la sua magnificenza e con uno scatto a letto con il marito per l’ultimo dell’anno.

Belen Rodriguez mostra le gambe e i social s’infiammano

Come saprete ormai da tempo, queste piccolezze bastano per infiammare la community sui social e Belen ne è ben cosciente. Dopo quasi 24 ore dallo scatto a letto con Stefano, l’argentina fa nuovamente centro con una stories in cui mostra le sue gambe coperte da dei collant velati poggiate ad un tavolo. La foto fa impazzire i fan che notano come il vestito che copre il resto del corpo sia davvero striminzito, visto che dalla foto non ve n’è traccia.