Belen Rodriguez incinta: la foto sembra esplicita, ecco perchè

Belen Rodriguez è incinta? L’ultima foto pubblicata sui social fa pensare all’arrivo di una bambina. L’argentina e il compagno Stefano De Martino mantengono il mistero.

Belen Rodriguez, show girl argentina regina dei social network, sta attirando migliaia di likes e commenti con la sua ultima foto pubblicata. Il motivo? I suoi followers sembrano essere convinti che si tratti dell’annuncio di una gravidanza. La nuova fotografia, scattata un paio di giorni fa e pubblicata ieri sera, ritrae Belen nuda, coperta da un velo rosso e semitrasparente, che lascia intravedere parte del suo corpo. L’immagine, molto sensuale, mostra Belen in tutta la sua eleganza e bellezza. Nulla di inopportuno, che la donna non potrebbe permettersi: è perfetta. Gli utenti del web, però, non si sono interessati al rossetto rosso, ma ad un dettaglio molto più importante: tutti si chiedono se Belen stia aspettando un altro figlio.

Potrebbe interessarti anche –> Belen Rodriguez, l’annuncio che tutti aspettavano: “Cose meravigliose”

Belen Rodriguez è incinta? L’ultima foto pubblicata sui social fa pensare di sì

Le domande a proposito della possibile gravidanza, molto dirette, occupano tutta la sezione commenti della fotografia: “Bebè in arrivo?” “Sei incinta?” “E’ un maschietto o una femminuccia? Santy cosa vorrebbe?”. Santy è il soprannome di Santiago, primo e unico (fin ora) figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. I dubbi dei followers sembrano essere giustificati. Innanzitutto la posa di Belen nella sua ultima foto fa davvero pensare ad una presunta maternità, con i fianchi scoperti ma il resto del corpo volato. La accompagna inoltre la descrizione “Avete finito di incartare i regali di Natale? Io mi sono portata avanti!”: il regalo, questo natale, potrebbe essere un bambino!

Belen Rodriguez è incinta? L’argentina alimenta i dubbi dei followers

Ad alimentare ancora di più i dubbi è stata una recente affermazione di Belen durante la trasmissione dell’ultima edizione di “Tù sì que vales”, il talent show da lei condotto. Al termine dell’esibizione di un gruppo di bambini acrobati Belen ha esclamato a gran voce, con lo sguardo rivolto verso i piccoli: “Farò anch’io una bambina come te!”. Da quel giorno i fans della coppia Belen Rodriguez – Stefano De Martino non hanno smesso di immaginare l’arrivo di una nuova bimba in famiglia. Belen e Stefano, al momento, non hanno né confermato né smentito nessuna delle voci al riguardo.