Belen, il figlio Santiago è incredibile: balla meglio di papà Stefano De Martino. Ecco il video che sta facendo impazzire i social.

Belen Rodriguez continua a pubblicare post e stories sul proprio profilo Instagram testimoniando così minuto per minuto le vacanze in famiglia insieme al compagno Stefano De Martino e a loro figlio Santiago.

Santiago balla come e meglio del papà

In una delle ultime stories pubblicate la showgirl argentina ha ripreso in un video il figlio che balla e si scatena. Il piccolo Santiago mostra delle doti veramente notevoli.

Una capacità e un’abilità che non sorprendono visto i genitori che ha. Belen di certo non è una ballerina professionista ma non si può dire che non sappia muoversi, e il papà Stefano De Martino invece è un ballerino vero e proprio dalle comprovate abilità anche se nell’ultimo periodo la sua carriera ha preso una strada diversa quella cioè della conduzione televisiva.

L’altro ieri Belen aveva invece fatto discutere per un altro motivo. Un selfie con il suo Stefano ad alta gradazione erotica.

Come sempre moltissimi i commenti per l’argentina e per suo marito, molti complimenti per il suo fisico mozzafiato ovviamente ma anche tanta approvazione per la famiglia finalmente riunita nell’amore e nella serenità.