Belen, settimana bianca a Saint Moritz: la foto toglie ogni dubbio

Per la showgirl Belen Rodriguez è il momento di godersi la settimana bianca a Saint Moritz: la foto toglie ogni dubbio sulla gravidanza.

Ancora una volta, Belen Rodriguez mostra una linea perfetta in contrapposizione alle voci su una presunta gravidanza. Lo fa con un post su Instagram, che sembra davvero sciogliere ogni dubbio. La showgirl sta trascorrendo qualche giorno di relax in settimana bianca.

Vacanze a Saint Moritz per Belen Rodriguez

Qualche giorno fa, la seguitissima showgirl aveva mostrato un capo di intimo molto particolare su Instagram e con questo aveva fatto il pieno di like. Si nota anche un taglio di capelli nuovo e lei domanda: “Vi piace questo taglio di capelli?”. In precedenza, si è lasciata immortalare totalmente nuda dall’obiettivo di Vincent Peters. La bella modella argentina usa un lenzuolo bianco a coprire le parti intime.

Adesso eccola in settimana bianca a Saint Moritz, che sfoggia un fisico davvero invidiabile pone forse davvero la parola fine alle voci sulla sua presunta gravidanza. Incredibile ma vero: Belen Rodriguez fa il pieno di like non solo dal pubblico maschile, ma anche da quello femminile. Sono oltre 9 milioni i follower che ha sul suo profilo Instagram. E sono molte le donne che la ritengono modello di “perfezione”.