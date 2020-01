Luigi Favoloso è scomparso, dov’è l’ex di Nina Moric – VIDEO

Sono ore di preoccupazione queste per la famiglia di Luigi Favoloso. L’ex di Nina Moric, infatti, sarebbe scomparso e nessuno ha più sue notizie da giorni.

Nelle scorse ore il quotidiano ‘Il Mattino‘ ha diffuso la notizia della scomparsa di Luigi Favoloso. Noto al grande pubblico per la sua partecipazione al Grande Fratello e per la relazione con la modella croata Nina Moric, Favoloso si sarebbe allontanato prima di capodanno dicendo alla madre che voleva passare qualche giorno da solo e da quel momento nessuno ha avuto più sue notizie.

A diffondere la notizia sui social è stato il paparazzo Alex Fiumara che sulla propria pagina Facebook ha lanciato un appello: “Diffondete la notizia. La famiglia di Luigi Favoloso è in comprensibile stato d’angoscia e lo sono anche gli amici, me compreso”. Sempre secondo quanto riportato da ‘Il Mattino‘, la madre di Luigi avrebbe già denunciato scomparsa alla polizia. Non resta che attendere novità sulla vicenda, nella speranza che si tratti di notizie positive.

