Si chiama Stefan Lechner il responsabile dell’incidente in Alto Adige in cui ha investito sei turisti tedeschi. Scoperte le controverse circostanze di quanto accaduto.

La tragedia avvenuta in Alto Adige con un incidente innescato da un giovane operaio comincia a fornire i primi dettagli. Il colpevole dell’episodio che ha portato alla morte di sei persone è Stefan Lechner.

Si tratta di un cittadino italiano, operaio di 28 anni, che era alla guida della sua Audi TT quando ha travolto le vittime. Tutte loro erano dei turisti tedeschi in visita in Trentino. Lechner, in base a quanto stabilito dal test di rilevazione dei livelli di alcol e di sostanze stupefacenti nel sangue, era al volante quando non avrebbe dovuto esserlo. Infatti aveva un tasso alcolemico pari a 1,95 grammi nel suo sangue. Questo vuol dire che stava guidando in una condizione di alterazione psicofisica superiore a ben quattro volte il limite massimo consentito per legge. Inoltre le forze dell’ordine hanno scoperto che stava correndo, ubriaco marcio, nel tentativo di raggiungere la sua fidanzata con la quale si era da poco lasciato. Questo allo scopo di cercare di riappacificarsi.

Incidente Alto Adige, Stefan Lechner in clinica ha detto di volere suicidarsi

La fine della storia d’amore dei due sarebbe avvenuta appena a Capodanno. L’incidente in Alto Adige inoltre ha portato ad apprendere che Stefan Lechner si è fermato a 150 metri di distanza dal molteplice impatto che ha tranciato i corpi e le vite dei sei turisti, tutti molto giovani tra l’altro. Lì è stato fermato e portato in ospedale per accertamenti e per svolgere il test di rilevazione alcolemica. Poi domenica pomeriggio è scattato anche il ricovero all’interno del reparto di psichiatria. Infatti, dopo aver saputo cosa è successo e quante persone ha ammazzato, Lechner ha affermato di volersi suicidare. Lo riporta ‘Il Corriere della Sera’. Purtroppo è solo l’ennesima tragedia recente sulle strade italiane, dopo il caso di Gaia e Camilla ed anche di diversi altri che sono avvenuti nelle ultime settimane.

