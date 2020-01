Incidente Luca Zingaretti con lo scooter a Roma: le sue condizioni. Grande spavento per l’attore coinvolto nell’impatto con un’auto in via Cola di Rienzo a Roma.





L’interprete della serie televisiva record di ascolti Il Commissario Montalbano, l’attore Luca Zingaretti, è rimasto coinvolto a Roma in un incidente stradale mentre si trovava in sella al proprio scooter in via Cola di Rienzo, nel quartiere Prati.

Incidente Luca Zingaretti, paura per l’attore

Si trovava in sella al proprio scooter Kimko People Luca Zingaretti questa mattina quando è rimasto coinvolto in un incidente stradale che gli avrà procurato senz’altro un grande spavento. L’attore si trovava sul proprio mezzo a percorrere via Cola di Rienzo, a Roma, nel quartiere Prati, esattamente all’altezza di via Ezio, quando una macchina ha impattato con il suo scooter. L’attore è stato così scaraventato a terra in seguito al colpo ricevuto provando senz’altro un grande spavento per quelle che avrebbero potuto essere le conseguenze della caduta.

Non appena avvenuto lo scontro, l’automobilista, un uomo di 61 anni, che si trovava alla guida della propria autovettura, una Nissan Note, è subito sceso dal suo veicolo per prestare soccorso all’attore.

Fortunatamente nell’impatto non ci sono state vittime o feriti e, salvo il grande spavento, Luca Zingaretti non ha riportato conseguenze in seguito all’incidente. E’ stato l’attore stesso inoltre a richiedere l’intervento sul posto dei vigili urbani al fine di constatare i danni. Rimane ancora da accertare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Sono sopraggiunti repentinamente sul luogo gli agenti del I gruppo della Polizia Locale di Roma Capitale. Sul luogo nel quale è avvenuto l’incidente moltissime sono state inoltre le persone che, avendo riconosciuto l’attore, si sono fermate per comprendere i dettagli di quello che stava succedendo. Subito dopo Zingaretti ha potuto fare ritorno a casa in buone condizioni, dopo aver chiamato un taxi. Gravi danni ha invece riportato il suo scooter a seguito dell’impatto.