Incidente L’Aquila | Sara uccisa da un ubriaco a soli 20 anni | FOTO

Un grave incidente a L’Aquila innescato da un immigrato ubriaco al volante ha portato alla morte della giovanissima e sfortunata Sara, 20 anni.

Un grave incidente ha avuto luogo presso L’Aquila. E purtroppo si registra una vittima di età molto giovane. Si tratta di una ragazza di appena 20 anni, Sara Sforza.

Originaria di Aielli, in provincia del capoluogo abruzzese, la vittima è rimasta coinvolta in un tamponamento avvenuto nel pomeriggio di ieri. L’incidente nel territorio de L’Aquila compreso tra Aielli e Celano, lungo la Strada Tiburtina Valeria, ha avuto luogo poco dopo le ore 17:00. Tutto sarebbe stato originato dalla condotta illecita di un immigrato marocchino di 26 anni. Questi, a bordo della sua auto, avrebbe scatenato il sinistro mortale nel corso del quale Sara e morta ed altre due persone sono rimaste ferite. I superstiti si trovano al pronto soccorso dell’ospedale di Avezzano e le loro condizioni non sembrano destare particolari preoccupazioni.

Incidente L’Aquila, il marocchino responsabile dello schianto era ubriaco

Ma Sara purtroppo non c’è più, e ciò che fa aumentare la rabbia è il fatto che il marocchino responsabile di questo tragico episodio sarebbe risultato positivo ai rilevamenti dell’alcoltest. Il magrebino avrebbe urtato con il suo veicolo un’auto, finendo la sua folle corsa a bordo di un’altra vettura dove viaggiava Sara assieme ad un’altra persona. Quest’ultime sono rimaste incastrate tra le lamiere. Ma la 20enne non è riuscita a sopravvivere. Nessuna conseguenza seria invece per il cittadino marocchino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con delle ambulanze del 118 ed i carabinieri. Mentre i primi hanno prestato le necessarie manovre di soccorso urgente e hanno ripulito la carreggiata dai detriti, i militari dell’Arma hanno svolto invece i rilievi del caso.

