Incidente stradale: morto politico locale, lutto a Catanzaro

Incidente stradale sulla Palermo-Messina: morto Vincenzo Nicoletti, politico locale ed ex consigliere comunale, lutto a Catanzaro.

Vincenzo Nicoletti è morto nel tragico incidente stradale che si è verificato ieri pomeriggio, 30 dicembre, sull’autostrada A20 Palermo-Messina. L’uomo aveva 75 anni ed era originario di Catanzaro. Ancora sangue dunque in autostrada. Proprio in città era molto noto per il suo passato di consigliere comunale. Ricoverato in prognosi riservata il figlio dell’uomo, Giuseppe, di 38 anni. Dopo l’incidente è stato trasportato all’ospedale di Cefalù.

La tragica morte di Vincenzo Nicoletti in un incidente stradale

Molti i dubbi sull’accaduto, innanzitutto perché i due non avrebbero avuto addosso documenti. Inoltre, il Suv con cui hanno avuto l’incidente era preso a noleggio. Il mezzo ha urtato contro un autocarro fermo sulla corsia d’emergenza dell’autostrada Palermo Messina. Anche questo dettaglio è poco chiaro: il mezzo pesante forse stava soccorrendo un altro mezzo.

Grande il cordoglio a Catanzaro per la morte di Vincenzo Nicoletti: “Un fulmine a ciel sereno”, la definisce l’amministrazione comunale locale. Nel messaggio di cordoglio si legge: “L’ingegnere Nicoletti era stimato per la sua professionalità e per le sue competenze, doti che hanno caratterizzato anche un percorso politico importante all’interno del Consiglio comunale di Catanzaro. Con grande disponibilità si è speso tanto a servizio della comunità, interpretando nel migliore dei modi il proprio ruolo istituzionale. In questo momento di profondo dolore, voglio rivolgere le più sincere condoglianze ai familiari”.