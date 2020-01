Brad Pitt ai Golden Globes: la ex Jennifer Aniston lo “fulmina” – VIDEO

Gli sguardi di Jennifer Aniston mentre il suo ex Brad Pitt parlava ai Golden Globes hanno fatto impazzire il web. Ecco cosa c’è dietro.

Brad Pitt aveva deciso di andare da solo ai Golden Globes della notte scorsa con l’esplicita volontà di alimentare pettegolezzi. E invece sul web non si fa che parlare di lui e degli sguardi languidi lanciatigli dalla sua ex Jennifer Aniston. Per milioni di fan Brad e Jennifer rappresentano ancora la coppia del secolo ed è ancora viva la speranza di un possibile ritorno di fiamma.

La reazione dell’ex fiamma di Brad Pitt

“Sono venuto da solo – ha detto Pitt sul palco durante i ringraziamenti per il premio ottenuto come migliore attore non protagonista in Once Upon a Time in Hollywood, ultima fatica di Quentin Tarantino. “Volevo portare mia madre, ma non ho potuto, perché dicono abbia una relazione con ogni persona che mi cammina vicino. Sarebbe stato imbarazzante”, ha aggiunto scherzando. Mentre lui parlava, le telecamere hanno inquadrato il viso della ex, che ha riso della battuta…

A ben vedere, per tutto il tempo della premiazione la Aniston ha tenuto i gomiti poggiati sul tavolo, sapendo probabilmente di essere inquadrata, ma in tanti hanno letto nel suo sguardo un sentimento ancora vivo, nel bene o nel male. Alcuni hanno infatti interpretato la sua espressione come facciale come un segno di dolore e imbarazzo, altri vi hanno percepito una nota di rimpianto e nostalgia per l’amante (per ora) perduto. “Jennifer Aniston guarda Brad Pitt come tutte noi perché dalla cotta per Brad non si guarisce”, è uno dei tanti commenti piovuti in queste ore su Twitter. “Siamo tutte un po’ Jennifer quando vediamo Brad, come non capirla”, è il post di un’altra utente. Vedere per credere.

