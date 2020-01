Eva Valerio | chi era la turista italiana morta in Marocco

Diffuse le generalità della turista italiana morta in Marocco. Era giovane e si chiamava Eva Valerio. Come e perché si trovava nel Paese magrebino.

Sono state diffuse le generalità della turista italiana morta in Marocco. Finora di lei si conoscevano solamente le iniziali. Ora invece organi di stampa confermano che si chiamava Eva Valerio. Eva aveva 30 anni e proveniva da Thiene, in provincia di Vicenza.

Era sparita nella giornata del 3 gennaio mentre si trovava in vacanza in Marocco. Il ritrovamento del suo cadavere ha avuto luogo quest’oggi, a distanza di quasi un giorno e mezzo dalla scomparsa, su di una spiaggia di Boutalha. Si tratta di una località di mare molto ambita in particolare dai surfisti, dove Eva Valerio pare si trovasse in camper assieme ad un amico marocchino.