Turista italiana morta in Marocco | corpo trovato in spiaggia

Trovata una turista italiana morta. Il suo cadavere rinvenuto in spiaggia nel corso di una vacanza in Marocco. Era scomparsa da un giorno.

Una turista italiana morta in occasione di un suo soggiorno in Marocco. La notizia giunge da alcuni giornali del Paese magrebino. Il Ministero degli Esteri si sta interessando a questa vicenda.

Intanto sempre la stampa marocchina ha diffuso alcune generalità della vittima. Si tratta di una nostra connazionale di 30 anni, originaria di Thiene, in provincia di Vicenza. La ragazza si chiamava Eva Valerio. Il suo cadavere si trovava abbandonato sulla spiaggia di Boutalha, località di mare situata a nord della città di Dakhla. La turista italiana morta aveva fatto perdere le sue tracce da circa 24 ore. Questo aveva già lasciato immaginare alla spiacevole eventualità che potesse esserle accaduto qualcosa di grave. A denunciare per primo la sparizione di Eva è stato un suo amico di nazionalità marocchina.

Turista italiana morta, la polizia locale indaga

Diverse le piste che le forze dell’ordine del posto stanno seguendo. Mentre proseguono alcuni interrogatori che coinvolgono le ultime persone con le quali la nostra concittadina è entrata in contatto negli ultimi giorni, va avanti nel frattempo anche la raccolta di indizi utili alle indagini. Al vaglio degli investigatori ci sono un possibile episodio di violenza, magari per rapina. Oppure per portare a termine uno stupro. Possibile anche che il tragico epilogo di questa circostanza sia da attribuire ad un incidente, anche se la sparizione improvvisa sembra cozzare con quest’ultima eventualità. Con tutta probabilità verrà svolto anche un esame autoptico sul corpo della ragazza. Allo scopo di capire orario, causa della morte e possibile individuazione di segni di violenza o di abusi sul cadavere.