Kate Middleton con William è crisi? La posizione della Regina Elisabetta

Da diversi giorni i tabloid inglesi parlano della presunta crisi coniugale tra Kate Middleton ed il Principe William: cosa c’è di vero.

Sin dal principio del 2019 sono girate voci su un presunto allontanamento tra William e Kate. Verso la scorsa primavera i tabloid inglesi hanno fatto uscire un rumor riguardante un presunto tradimento del Principe di Cambridge. Tradimento che avrebbe non solo acuito la distanza tra i due coniugi reali, ma che avrebbe anche scavato il solco tra lui ed il fratello Harry. Della questione non ha mai parlato apertamente nessuno dei membri della famiglia reale britannica.

In realtà a fine estate Harry ha parlato del difficile rapporto con il fratello, ma si è limitato a dire che in questo momento hanno intrapreso due strade differenti e che ci sono delle divergenze di pensiero tra loro. Nel farlo ha anche sottolineato come nel caso di bisogno lui sarebbe sempre pronto a correre in aiuto di William. Insomma nessun riferimento al presunto tradimento ai danni della Duchessa di Cambridge.

Kate Middleton in crisi con William?

Dopo qualche mese di silenzio sul rapporto tra i due reali, verso Natale i tabloid sono tornati all’attacco. Pare infatti che durante la celebrazione Kate e William si siano mostrati più distanti che mai. Tra i due non ci sarebbe stato alcun colloquio ed era evidente a tutti che qualcosa non andasse. Per i giornali di gossip britannici dunque la Messa a Sandrigham rappresenta il punto di rottura, ma pare che William sia pronto a volare nelle Antille per ricucire il rapporto.

Nel frattempo sono emerse alcune indiscrezioni sul pensiero della Regina Elisabetta. Sempre i media britannici hanno riportato le parole di Jennie Bond, ex corrispondente della ‘BBC‘ specializzata negli affari reali. Questa ha rivelato che la Regina ha una vera e propria predilezione per Kate, sia per la sua eleganza di modi, che per la capacità di mantenere il riserbo sulle questioni private. Inoltre l’apprezza per come cresce i suoi nipotini. Insomma la sovrana è il primo sponsor di Kate e se William decidesse di lasciarla diverrebbe probabilmente il primo scoglio da superare.