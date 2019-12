Cenone di Capodanno 2020 con Carlo Cracco: prezzo e menù

Carlo Cracco, quanto costa mangiare nel suo ristorante a Milano per Capodanno 2020?

Chi vuole celebrare il Capodanno 2020 in grande stile sa che per farlo è necessario un cenone coi fiocchi. Mettersi ai fornelli vi spaventa? Ma soprattutto non avete voglia di spignattare? Non preoccupatevi, una soluzione è sicuramente quella di concedersi un cenone di Capodanno 2020 all’insegna del lusso in un ristorante rinomatissimo come quello di Carlo Cracco. Ma quanto costa il menù di Capodanno?

Cenone di Capodanno 2020 da Carlo Cracco

Se per Capodanno 2020 avete voglia di celebrare l’arrivo dell’anno nuovo con un cenone da paura, ecco che il ristorante di Carlo Cracco diventa la location giusta. Certo, dovrete anche mettere mano al portafogli perché il prezzo è piuttosto elevato. Il Cenone di Capodanno 2020 da Carlo Cracco costa infatti tra i 400 e i 600 euro. Se volete quindi passare la notte di Capodanno nel suo ristorante a Milano in Galleria Vittorio Emanuele, preparate i contanti perché questo menù che unisce tradizione con innovazione ha un costo anche piuttosto elevato, ma degno di uno chef stellato come lui. La differenze è che se scegliete il menù da 400 euro i vini sono esclusi. Se invece optate per quello da 600 euro avrete anche tutto il bere compreso e considerando la qualità dei vini della cantina di Carlo Cracco è praticamente un affare.

Cosa si mangia da Cracco a Capodanno 2020?

Per quanto riguarda il menù di Capodanno 2020 da Carlo Cracco sappiate che è ricco e lussurioso. Da leccarsi i baffi insomma. Aperitivo, antipasto, primi, secondi e dessert accompagneranno un cenone pazzesco per finire il 2019 in bellezza.

Aperitivo di benvenuto

Canestrello farcito

Insalata al miso dolce, code di scampi, alghe, funghi e salsa rosa

lenticchie e castagne affumicato con nuvola di latte e caviale siberiano

sogliola fondente con salvia e moscato

tuorlo d’uovo fritto con crema di mandorle, cavolfiore, lamponi e tartufo nero

ravioli di cappone, cardo gobbo, uova di salmone ostriche

filetto di manzo in crosta, torta di patate fontina e lardo

meringa leggera, marroni canditi e pasticceria

Insomma, il menù è vario e ottimo, ma sicuramente i prezzi non sono accessibili a tutti. Poco importa però perché per il Capodanno 2020 a Milano nel ristorante di Cracco praticamente c’è il tutto esaurito e si contano pochissimi posti ancora a disposizione.