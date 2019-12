Cenone di Capodanno da Cannavacciuolo: prezzo, menù e cosa sapere

Quanto costa il cenone di Capodanno 2020 a Villa Crespi dallo chef Antonino Cannavacciuolo.

Villa Crespi è il ristorante dello chef Antonino Cannavacciuolo e per Capodanno 2020 ha una proposta culinaria super interessante. Se per la notte di San Silvestro infatti ancora non avete deciso cosa fare, potreste pensare di farvi un bel regalo. ll Cenone di Capodanno nel ristorante dello chef Cannavacciuolo è infatti un tripudio di gusto. Certo, il prezzo non è dei più economici, anzi, ma per una volta all’anno si può anche pensare di concedersi il lusso di un relax e di una cena stellata come questa.

Qual è il menù di Capodanno di Cannavacciuolo

Il menù del cenone di Capodanno 2020 di Antonino Cannavacciuolo è molto interessante. Si tratta di undici portate che spaziano dal pesce alla carne, con prodotti ovviamente bio, buonissimi e un menù complessivo che unisce tradizione, innovazione e un pizzico di estro. Come si legge proprio sul sito di Villa Crespi il menù per Capodanno è così composto.

Stuzzichino dello Chef

Branzino e caprino, erbe spontanee e mela verde

Carne cruda di Boves, ostrica e caviale Asetra

Tonno vitellato

Plin di anatra, zuppetta di fegato grasso, latte di bufala

Linguina di Gragnano, calamaretti, salsa al pane di segale

Suprema di piccione, fegato grasso al gruè di cacao, salsa al Banyuls

Zampone, brodo di lenticchie, scampo in tempura

Pre dessert

Dessert Villa Crespi

Piccola pasticceria, babà e code di aragosta

Quanto costa Capodanno da Cannavacciuolo?

Ora che abbiamo visto il menù e ci è già venuta l’acquolina in bocca è tempo di capire qual è il prezzo per il Cenone di Capodanno 2020 a Villa Crespi dallo chef Cannavacciuolo. Il prezzo, oggettivamente, è abbastanza elevato, ma in linea se si pensa al fatto che ci troviamo in una location pazzesca. Si parla infatti di 300 euro a persona bevande escluse.

Alto certo, ma non quanto quello dello chef Cracco a Milano magari. Inoltre lo chef Cannavacciuolo è stellato e ne ha addirittura 2. Quindi il prezzo del menù di Capodanno è più che onesto se si pensa al dove si sta cenando. In ogni caso, una volta all’anno si può anche pensare di farsi un regalo e godersi una cena stellata non vi pare?