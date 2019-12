Il principe William allontana Kate da Buckingham Palace: ecco perché

Kate Middleton via da Buckingham Palace: il principe William ha deciso che, dopo queste festività natalizie, un periodo lontano da Palazzo farà bene alla sua famiglia.

I rumors secondo cui tra il Principe William e sua moglie Kate Middleton c’è un po’ di maretta, per non dire vera e propria crisi, si rincorrono ormai da mesi. Ma una serie di gesti molto affettuosi (forse appositamente) da parte dei due coniugi, uniti alle rituali smentite, hanno sempre messo a tacere le malelingue. Ora, però, il Duca di Cambridge ha deciso di spiazzare tutti con una nuova mossa a sorpresa: porterà via la sua amata, e madre dei suoi figli, da Buckingham Palace.

La decisione di William per Kate e la sua famiglia

Con l’anno nuovo arriverà anche il 38esimo compleanno della Duchessa di Cambridge, e forse anche per questo William ha deciso di fare alla sua consorte un regalo speciale. Secondo quanto riportato da Life & Style, Kate sarebbe molto affezionata a Mustique: una piccola isola privata delle Piccole Antille, situata alla congiunzione di Mar dei Caraibi e Oceano Atlantico. Ebbene, William starebbe pensando di “fuggire” con moglie e figli sull’isola per poterle regalare un compleanno da sogno, lontano da stress, paparazzi e impegni istituzionali.

Come noto, i due Duchi e coniugi hanno deciso di trascorrere le festività con sua Maestà la Regina Elisabetta a Sandringham, in ossequio a una lunga tradizione di famiglia. Dopo questa parentesi di festività natalizie trascorse con tutta la Real Casa, però, forse sentono il bisogno di trascorrere del tempo da soli con i loro tre splendidi bambini, lontano da tutto e da tutti. Basterà almeno questo a tacitare i maliziosi che si ostinano a parlare di tradimenti e matrimonio al capolinea?

