William e Kate in crisi: il gesto che scuote la Royal Family – VIDEO

Secondo la stampa scandalistica britannica, il principino William e Kate in crisi: il gesto della duchessa che scuote la Royal Family.

Kate e William, gli sposini amatissimi della Royal Family, sarebbero in piena crisi. A sostenerlo il gossip che nel Regno Unito è sempre molto vivo intorno alla famiglia reale. In sostanza, tutto nasce da un gesto che Kate Middleton avrebbe compiuto nel corso di una trasmissione televisiva e che non è passato inosservato. Nel corso dell’episodio natalizio mandato in onda dalla BBC, “A Berry Royal Christmas“, ha fatto qualcosa che non ha lasciato il pubblico indifferente.

Kate Middleton si è letteralmente scrollata di dosso la mano del marito. Secondo qualcuno, l’ha proprio evitata. Ma che cosa vuol dire questo gesto? Davvero c’è aria di crisi tra i due? In sostanza, il programma della BBC riprendeva una festa di Natale a palazzo. Il Duca e la Duchessa di Cambridge erano intenti a preparare la cena: a un certo punto William prova a cingerle la spalla, ma viene ‘scacciato’. Molto più probabile però che in quel momento Kate non volesse distrazioni.