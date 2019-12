Come festeggiare Capodanno 2020 gratis: idee e suggerimenti

Capodanno low cost: idee su come festeggiare la notte di San Silvestro gratis o spendendo poco.

La notte di San Silvestro è vicina. Il 31 dicembre 2019 è dietro l’angolo e molti non possono permettersi cene nei ristoranti stellati o grandi vacanze in giro per il mondo, anzi. Spesso dopo lo shopping natalizio le finanze sono un po’ agli sgoccioli e bisogna aspettare prima di poter mettere di nuovo mano al portafogli. Bene. E allora a Capodanno 2020 che si fa senza spendere troppo? Come fare a festeggiare il nuovo anno gratis, risparmiando il più possibile? Ecco qualche idea per voi.

Come fare Capodanno gratis

Capodanno gratis sembra quasi una sorta di chimera. Alla fine gli ultimi giorni dell’anno tra aperitivi e cene in giro si spende sempre qualcosa. I soldi in banca scendono vertiginosamente e ci si trova a dover fronteggiare delle oggettive problematiche. Se volete però fare un Capodanno low cost le possibilità ci sono. Vediamole insieme.

Capodanno in piazza : quasi tutte le città italiane per la notte di San Silvestro hanno organizzato qualche evento in piazza. Dj set, spettacoli di animazione e serate danzanti nel centro storico sono un grande classico. L’ingresso è quasi sempre gratuito quindi non c’è bisogno di spendere niente e in cambio potrete ascoltare bella musica e divertirvi passeggiando.

: quasi tutte le città italiane per la notte di San Silvestro hanno organizzato qualche evento in piazza. Dj set, spettacoli di animazione e serate danzanti nel centro storico sono un grande classico. L’ingresso è quasi sempre gratuito quindi non c’è bisogno di spendere niente e in cambio potrete ascoltare bella musica e divertirvi passeggiando. Cene a casa: se qualche amico ha organizzato una cena di Capodanno a casa, ecco che questa potrebbe essere una soluzione low cost. La spesa massima sarà quella inerente a una bottiglia di vino o agli ingredienti per realizzare qualche torta salata o un dolce da portare a cena.