Voli low cost e last minute per Capodanno 2020: dove andare in...

Voli low cost e last minute per Capodanno 2020: dove andare in Italia ed Europa. Le ultime occasioni da prendere al volo.

Se siete tra i ritardatari che devono ancora programmare i festeggiamenti di Capodanno 2002 e volete partire per un viaggio a cavallo tra la fine dell’anno vecchio e l’inizio del nuovo ma non avete ancora prenotato nulla e non sapete nemmeno dove andare, niente panico: ci sono ancora delle ottime occasioni per partire last minute e perfino low cost. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Voli low cost e last minute per Capodanno 2020



Non è mai troppo tardi per partire, nemmeno sotto le festività natalizie a Capodanno. Se dovete prenotare ancora il vostro volo e desiderate festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo in una città europea o anche italiana, ma da voi lontana, trovate ancora delle occasioni convenienti di voli low cost e last minute per Capodanno 2020. Offerte da prendere letteralmente al volo per il vostro viaggio diretto verso le destinazioni dei festeggiamenti. Basta armarsi di pazienza, mettere in conto magari qualche scomodità ma ne varrà sicuramente la pena.

Qui di seguito vi segnaliamo i voli low cost dal portale Skyskanner, specializzato nella ricerca delle migliori occasioni di voli dalle compagnie aeree e da altri siti di viaggio, per partire nei giorni intorno a Capodanno 2020. Le offerte di Skyscanner che vi proponiamo riguardano voli diretti, andata e ritorno, verso destinazioni italiane ed europee. I voli in offerta sono per una coppia di persone (posti ancora disponibili in aereo), con partenza lunedì 30 dicembre e ritorno venerdì 3 gennaio 2020, un viaggio di cinque giorni e quattro notti. Una durata ideale per un viaggio breve per festeggiare l’anno nuovo e visitare la città di destinazione.

Ricordiamo, inoltre, che le tariffe dei voli in offerta sono indicate a persona e possono essere soggette a variazioni dell’ultimo minuto, a seconda delle disponibilità. Per essere sicuri e avere maggiori informazioni sui prezzi dei biglietti e sulle altre condizioni di viaggio, vi consigliamo di contattate sempre le compagnie aeree o i tour operator che propongono le promozioni, prima di prendere qualunque decisione.

Ecco le migliori offerte di voli low cost e last minute per Capodanno 2020, per viaggiare in Italia e in Europa.

Voli per l’Italia



Per Roma

Da Bari a Fiumicino con Alitalia e Ryanair da 95 euro

a Fiumicino con Alitalia e Ryanair da 95 euro Da Brindisi a Fiumicino con Ryanair e Alitalia da 107 euro

a Fiumicino con Ryanair e Alitalia da 107 euro Da Alghero a Fiumicino con Alitalia da 123 euro

a Fiumicino con Alitalia da 123 euro Da Palermo a Fiumicino con Alitalia e Ryanair da 126 euro

a Fiumicino con Alitalia e Ryanair da 126 euro Da Torino a Fiumicino con Alitalia da 138 euro

a Fiumicino con Alitalia da 138 euro Da Milano Linate a Fiumicino con Alitalia da 149 euro

a Fiumicino con Alitalia da 149 euro Da Venezia Marco Polo a Fiumicino con Alitalia da 161 euro

a Fiumicino con Alitalia da 161 euro Da Genova a Fiumicino con Alitalia da 167 euro

Per Verona

Da Palermo con Volotea da 106 euro

con Volotea da 106 euro Da Catania con Volotea da 127 euro

con Volotea da 127 euro Da Roma Fiumicino con Alitalia da 201 euro

con Alitalia da 201 euro Da Bari con Volotea da 220 euro

Per Milano

Da Roma Fiumicino a Linate (ritorno da Bergamo) con Alitalia da 98 euro

a Linate (ritorno da Bergamo) con Alitalia da 98 euro Da Napoli a Malpensa con Air Italy da 107 euro

a Malpensa con Air Italy da 107 euro Da Cagliari a Linate (ritorno da Malpensa) con Alitalia e EasyJet da 111 euro

a Linate (ritorno da Malpensa) con Alitalia e EasyJet da 111 euro Da Alghero a Linate con Alitalia da 133 euro

a Linate con Alitalia da 133 euro Da Olbia a Linate (ritorno da Malpensa) con Air Italy e EasyJet da 140 euro (solo EasyJet su Malpensa da 138 euro)

a Linate (ritorno da Malpensa) con Air Italy e EasyJet da 140 euro (solo EasyJet su Malpensa da 138 euro) Da Palermo a Malpensa con Ryanair e Alba Star da 173 euro

a Malpensa con Ryanair e Alba Star da 173 euro Da Bari a Malpensa con EasyJet da 188 euro

Per Bari

Da Roma Fiumicino con Alitalia e Ryanair da 91 euro

con Alitalia e Ryanair da 91 euro Da Venezia Marco Polo con EasyJet e Volotea da 170 euro

con EasyJet e Volotea da 170 euro Da Verona con Volotea da 179 euro

con Volotea da 179 euro Da Milano Malpensa con EasyJet da 216 euro

con EasyJet da 216 euro Da Pisa con Ryanair da 256 euro

Voli per l’Europa

Per Varsavia

Da Milano Bergamo con Wizz Air da 190 euro

con Wizz Air da 190 euro Da Roma Fiumicino con Wizz Air da 205 euro

Per Basilea

Da Venezia Marco Polo con EasyJet da 100 euro

con EasyJet da 100 euro Da Napoli con EasyJet da 186 euro

con EasyJet da 186 euro Da Roma Fiumicino con EasyJet da 229 euro

Per Londra

Da Venezia Marco Polo a Gatwick con British Airways da 178 euro

a Gatwick con British Airways da 178 euro Da Perugia a Heathrow (all’andata scalo a Malpensa, ritorno diretto da Stansted) con Alitalia e Ryanair da 207 euro

a Heathrow (all’andata scalo a Malpensa, ritorno diretto da Stansted) con Alitalia e Ryanair da 207 euro Da Milano Malpensa a Gatwick (ritorno da Southend per Bergamo) con EasyJet e Ryanair da 221 euro

a Gatwick (ritorno da Southend per Bergamo) con EasyJet e Ryanair da 221 euro Da Napoli a Luton (ritorno da Stansted) con EasyJet e Ryanair da 260 euro

a Luton (ritorno da Stansted) con EasyJet e Ryanair da 260 euro Da Bari a Heathrow (con scalo a Linate, andata e ritorno) con Alitalia da 267 euro

a Heathrow (con scalo a Linate, andata e ritorno) con Alitalia da 267 euro Da Bologna a Gatwick (ritorno da Stansted) con EasyJet e Ryanair da 273 euro

a Gatwick (ritorno da Stansted) con EasyJet e Ryanair da 273 euro Da Roma Fiumicino a Gatwick con EasyJet da 274 euro

a Gatwick con EasyJet da 274 euro Da Firenze a Gatwick con Vueling da 360 euro

Per Budapest

Da Milano Malpensa con Wizz Air da 159 euro

con Wizz Air da 159 euro Da Bari con Ryanair e Wizz Air da 270 euro

con Ryanair e Wizz Air da 270 euro Da Roma Ciampino con Ryanair da 303 euro

con Ryanair da 303 euro Da Venezia Treviso con Raynair da 342 euro

Per Lussemburgo

Da Milano Malpensa (ritorno a Bergamo) con EasyJet Ryanair da 148 euro

Per Parigi

Da Venezia Marco Polo a Orly con EasyJet da 206 euro

a Orly con EasyJet da 206 euro Da Palermo a Orly con Transavia da 233 euro

a Orly con Transavia da 233 euro Da Pisa a Orly con EasyJet da 238 euro

a Orly con EasyJet da 238 euro Da Milano Malpensa a Orly (ritorno da Charles De Gaulle a Malpensa) con Vueling e EasyJet da 240 euro

a Orly (ritorno da Charles De Gaulle a Malpensa) con Vueling e EasyJet da 240 euro Da Roma Fiumicino a Orly con EasyJet da 264 euro

a Orly con EasyJet da 264 euro Da Napoli a Orly con EasyJet da 265 euro

a Orly con EasyJet da 265 euro Da Torino a Charles De Gaulle con Air France da 274 euro

a Charles De Gaulle con Air France da 274 euro Da Firenze a Charles De Gaulle con Air France da 279 euro

a Charles De Gaulle con Air France da 279 euro Da Catania a Charles De Gaulle (ritorno da Orly) con EasyJet e Transavia da 282 euro

a Charles De Gaulle (ritorno da Orly) con EasyJet e Transavia da 282 euro Da Bologna a Charles De Gaulle con Air France da 286 euro

Altre idee per Capodanno: