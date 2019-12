Una giovane mamma morta di cancro vede svanire la sua vita ed il suo desiderio di poter stare per un ultimo Natale con i suoi figli.

Una giovane mamma morta di cancro prima di poter trascorrere il suo ultimo Natale con la famiglia. È quanto di triste ed inesorabile capitato alla povera Ashley Meehan, 30 anni. La donna aveva 5 figli ed avrebbe tanto desiderato poter stare con loro la mattina del 25 dicembre. Purtroppo però se n’è andata via prima, circondata comunque dall’affetto di parenti ed amici, lo scorso 23 dicembre. Il suo compagno, Peter Potts, ha dato la notizia della scomparsa di Ashley sui social.

Nel post l’uomo si riferisce a lei come la sua anima gemella. La mamma morta di cancro era una ex insegnante di scuola materna di Clydebank, una località della Scozia. Ad ucciderla è stato un cancro alla cervice, riscontrato all’inizio del 2019. All’inizio lei sentiva dei dolori divenuti via via sempre più persistenti. Nel mese di aprile Ashley decise di andare più in fondo alla questione, ma un medico la mandò a casa prescrivendole dei semplici antidolorifici. Senza che questi si accorgesse della presenza della terribile malattia.

Mamma morta di cancro, il medico non si era accorto di niente

Alla fine lei non poteva più camminare per via di fortissimi dolori alle gambe ed alla vescica. Nel corso del 2019 ha anche dovuto sottoporsi a due ricoveri urgenti al Queen Elizabeth University Hospital di Glasgow. Dove tra l’altro, nonostante la presenza del cancro, non era stata compiuta alcuna scansione. Alla fine la presenza certa della malattia è emersa solamente a maggio presso il Beatson Cancer Charity Center di Glasgow. “L’ultimo desiderio di Ashley era di vivere una ultima mattina di Natale con i suoi bambini. Sfortunatamente la sua lotta è finita prima. È morta pacificamente a casa la scorsa notte, circondata da familiari e amici, tutti quelli che amava. Non ci sono parole che possano descrivere quanto fosse meravigliosa come persona. E tutti quelli che la conoscevano direbbero la stessa cosa”, scrive suo marito”.

“Era la mia anima gemella in ogni cosa. Il nostro era stato amore a prima vista e lei era la persona con la quale volevo stare per il resto della mia vita. Ma il destino è crudele ed ingiusto. Nonostante ciò, lei non si è mai arresa e ha sempre combattuto finché ha potuto per i nostri bambini. Vorrei ringraziare tutti coloro che ci hanno supportato in tutto questo doloroso percorso. Onestamente non riesco a pensare a nient’altro da dire. Ho promesso di prendermi cura di lei per sempre e mi sono sentito impotente di non poter fare nulla per aiutarla. Spero che tutti abbiano trascorso un buon Natale. Senza dare per scontato il fatto di essere vivi e di sentirsi felici. Bisogna essere sempre grati per ciò”.

