Uomo si risveglia dal coma | Le sue prime parole “Ciao amore”

Il runner Andrea Grilli protagonista di una storia fatta apposta per il Natale. L’uomo si risveglia dal coma dopo un mese, e saluta subito sua moglie.

Un uomo si risveglia dal coma, dopo un mese. E le sue prime parole sono per la moglie. “Ciao amore” ha esclamato Andrea Grilli, che lunedì scorso a riacquisito coscienza con una ripresa dell’attività cerebrale. Lui si chiama Andrea Grilli, è un runner che compete ad alti livelli ed alla fine di novembre, il giorno 30, era incappato in un incidente durante una sessione di allenamento. Il 36enne stava percorrendo un tratto del versante del Resegone che si affaccia sulla provincia di Bergamo, quando all’improvviso è scivolato. A dare la notizia del suo risveglio è l’ASD Falchi di Lecco, la società sportiva per la quale Andrea Grilli è tesserato. La vicenda dell’uomo che si risveglia dal coma viene narrata come se fosse un bel miracolo di Natale.

Uomo si risveglia dal coma, con lui c’è la moglie

La storia raccontata sulla pagina Facebook dei Falchi di Lecco. “Parte da casa alle ore 6. E’ da solo. Seguendo il Sentiero n.1, raggiunge la vetta intorno alle ore 8 e incomincia a scendere. Poi la caduta. Andrea viene ritrovato grazie ad un altro escursionista scivolato nella stessa zona. Viene trovato in ipotermia, è privo di coscienza, ha numerose contusioni e fratture, i polmoni collassati, ma è vivo. Il runner viene portato subito in elicottero all’Ospedale di Bergamo nel reparto di terapia intensiva”. Il primo intervento compiuto è stato ripristinare la temperatura corporea sui 36°.

Le prime parole per la sua Ramona: “Ciao Amore”

I medici riescono a stabilizzarlo, ma pur respirando in autonomia, Andrea non si risveglia. Però ogni giorno ecco un piccolo progresso, con delle reazioni agli stimoli esterni, alle voci di chi gli vuole bene soprattutto. Fino a quando lunedì 23 dicembre l’uomo si risveglia dal coma. E proprio mentre sua moglie Ramona si trova accanto a lui. “Ciao Amore”.

