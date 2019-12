Quattro ragazzine vanno ko alla festa di Natale della scuola organizzata in discoteca. Tutte in coma etilico le minorenni e ci sono altri tre ricoveri

Cinque minorenni finiscono in coma etilico dopo un party di scuola organizzato per festeggiare l’inizio delle vacanze natalizie. Quella che doveva essere una serata di puro divertimento ha avuto termine con il drammatico epilogo per i giovani coinvolti, che facevano parte di un esercito di oltre 700 studenti accorsi alla discoteca ‘Miami’ di Monsano, in provincia di Ancona. Il locale era diventato il punto di riferimento per la festa, con la presenza di tutti questi giovani provenienti da tutte le scuole superiori di Jesi.

Oltre ai cinque casi di minorenni in coma etilico, si riscontrano anche altri due ricoveri, sempre per prestare attenzione ad altrettanti giovani. Lo ‘School Party di Natale’ doveva essere rigorosamente privo della presenza di alcolici. Ma alcuni ragazzi avevano provveduto in maniera autonoma a procurarsi delle bevande ad altissima gradazione etilica. Il consumo è avvenuto prima di entrare in discoteca, in maniera tale da eludere i controlli.

Coma etilico, i ricoverati sono quattro femmine ed un maschio

Poi dopo qualche ora ecco insorgere le prime crisi. Già ad inizio serata alcuni dei ricoverati hanno manifestato malesseri tipici di chi esagera coi superalcolici. Vomito, vertigini, nausea diffusa ed anche perdita di coscienza. Alla fine è stato necessario chiamare il 118, con il personale medico della Croce verde di Jesi, Croce gialla di Chiaravalle, Blu pubblica assistenza di Ancona-Falconara e dell’Avis di Montemarciano che hanno operato congiuntamente. I primi soccorsi sono avvenuti già nel parcheggio della discoteca. Ed oltre al personale medico sono giunti anche i carabinieri di stanza a Jesi. I ricoverati sono quattro ragazze tra i 15 ed i 16 anni ed un 18enne. Poi ci sono altre due adolescenti 16enni, che invece hanno fatto ritorno a casa anzitempo, prelevate dai rispettivi genitori.

