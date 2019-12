Due morti molti giovani in due distinti incidenti a Natale. Si chiamavano rispettivamente Davide ed Ilaria, accomunati da un tragico destino.

Un incidente a Natale ha stroncato la vita di un giovane di 22 anni. Lui si chiamava Davide Ceccon ed aveva solamente 22 anni. Il fatto ha avuto luogo a Tremignon, una frazione di Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova. Davide è morto ad appena 200 metri di distanza da casa sua, dopo essere uscito da qualche minuto a bordo della sua Citroen C3. Doveva andare da alcuni amici per fare gli auguri, quando purtroppo il veicolo da lui condotto ha centrato un’altra auto. Subito sono scattati i soccorsi, con il 22enne che è finito all’esterno dell’abitacolo dopo l’incidente. Ed è morto il giorno di Natale, poco dopo il suo ricovero in codice rosso in ospedale. Questo lascia presupporre che non indossasse le cinture di sicurezza. La vittima, figlia di due dipendenti comunali, è solo l’ultima vita ad infrangersi sulle strade italiane.

Incidente Natale, nel Frusinate muore una giovane di 26 anni

Negli ultimi giorni in particolare sono stati diversi gli episodi tragici avvenuti da nord a sud. Ancora da chiarire la dinamica dell’avvenuto, con le forze dell’ordine che hanno agito unitamente ai soccorritori. Un altro incidente a Natale ha avuto luogo invece ad Arce, in provincia di Frosinone. anche in questo caso c’è una vittima di giovane età. Si tratta di una ragazza di 26 anni, Ilaria, deceduta in seguito allo scontro tra la macchina guidata dal padre con un altro veicolo. L’impatto si è verificato nella tarda serata del 24 dicembre. I due stavano andando in chiesa per assistere alla tradizionale messa celebrata allo scoccare del 25 dicembre. Il papà della giovane se l’è cavata con delle ferite di non grave entità, al pari del conducente dell’altra auto. La vittima era una volontaria della Protezione Civile, e purtroppo non è stata altrettanto fortunata.

