Roma | altro dramma in strada | auto investe ciclisti

Un’auto investe ciclisti che pedalavano all’interno di un gruppo, è solo l’ultimo di tanti recenti casi drammatici avvenuti per le strade di Roma.

Non si spezza la drammatica catena di tragici episodi sulle strade della Capitale. Un’auto investe ciclisti nella mattinata del 24 dicembre 2019. Nello specifico ci sono due persone ricoverate in gravi condizioni, dopo che una vettura ha investito il gruppo all’interno del quale viaggiavano. L’incidente si è verificato all’altezza di Santa Marinella, su di un tratto della Strada Statale 1 Aurelia, lungo il km 52,200. L’Anas ha diffuso la notizia della chiusura della strada lungo una delle due corsie di marcia. Resta aperto l’altro, a senso unico alternato. La cosa ha causato notevoli disagi, che persistono tuttora. Sul posto dove ha avuto luogo questo nuovo dramma e che fa seguito ai recenti episodi degli ultimi giorni, sono presto intervenuti i soccorritori. Presente il personale medico del 118 con anche la presenza di una eliambulanza. I paramedici hanno subito condotto le due vittime in ospedale. Su questo caso di auto che investe ciclisti indagano intanto i carabinieri che hanno svolto i rilievi del caso.

Auto investe ciclisti, tanti altri i drammatici casi recenti

Il personale dell’Anas ha invece provveduto a garantire che la circolazione non subisse un arresto definitivo. Nel corso della giornata si tornerà alla normalità. Come noto tra sabato e domenica scorsi presso Ponte Milvio avevano perso la vita due ragazze di 16 anni. Avevano attraversato la strada quando un Suv guidato dal 20enne figlio del regista Paolo Genovese le ha investite ed uccise sul colpo. Nella giornata di ieri invece a morire è stata una donna di 79 anni. L’anziana stava anch’ella attraversando la carreggiata, percorrendo le strisce pedonali quando un veicolo sopraggiunto proprio in quel momento l’ha centrata in pieno. Mentre la settimana scorsa un camion della raccolta dei rifiuti aveva investito un uomo, anch’egli in età avanzata. E pure in questo caso l’epilogo è stato tragico.

