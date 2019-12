Massa Carrara, due incidenti mortali in poche ore la Vigilia di Natale

Massa Carrara: due incidenti mortali sono avvenuti nel giro di poche ore la Viglia di Natale. Ecco cos’è successo.

Una Viglia di Natale davvero triste in provincia di Massa Carrara, dove nel giro di poche ore sono avvenuti due incidenti mortali. Questa mattina ad Albiano Magra, in provincia di Massa Carrara appunto, ha perso la vita un motociclista di soli 28 anni, originario di Bolano. Dopo poche ore è morto in un incidente stradale anche un ciclista di 45 anni, in via Dorsale a Massa. Ecco cos’è successo.

Massa Carrara: muore un ciclista di 45 anni la Vigilia di Natale

Il secondo incidente stradale mortale è avvenuto questo pomeriggio poco prima delle quattro di pomeriggio, davanti al cinema multisala Splendor di via Dorsale, a Massa Carrara. Un’automobile ha sbandato all’improvviso schiantandosi contro un pino, travolgendo un ciclista di 45 anni che percorreva la stessa via. La macchina coinvolta nell’incidente è andata stata completamente distrutta, scagliando pezzi di carrozzeria e motore in un raggio di 50 metri intorno alla carreggiata. All’arrivo dei soccorritori i passeggeri dell’automobile, gravemente feriti, sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale delle Apuane. Per il ciclista invece non c’è stato nulla da fare, nonostante i tentativi di rianimazione durati oltre quaranta minuti. L’uomo è deceduto a bordo strada. La zona è stata chiusa al traffico per consentire il passaggio delle ambulanze e l’arrivo dei vigili del fuoco e dei vigili urbani, che si trovano ancora sulla strada a completare gli accertamenti necessari.

