Incidente Ponte Milvio, il papà di Gaia disperato: “Ho visto il mio angelo…”

Edward von Friemann, papà di Gaia, la ragazza tragicamente scomparsa a Roma qualche giorno fa, non sa come andare avanti.

Ora Edward von Friemann, papà di Gaia, la 16enne tragicamente scomparsa a Roma qualche giorno fa, è un uomo disperato e che non sa come andare avanti. Sua figlia ha trovato la morte su corso Francia insieme all’amica Camilla Romagnoli: entrambe sono state investite dal ventenne Pietro Genovese. “Era Gaia a darmi la voglia di vivere, ora non so più come fare” ammette sconsolato il padre.

La confessione del padre di Gaia

La sorte si è davvero accanita su Edward von Friemann e sulla sua famiglia. Gaia era la figlia che lo sosteneva dopo quel tragico incidente in moto che lo aveva costretto su una carrozzina. “Mi dava coraggio in ogni momento, grazie a lei stavo uscendo dal mio dramma – racconta in papà -. Come faccio senza di lei…”.

Il 56enne assicuratore ricorda che il giorno prima della tragedia “eravamo in macchina e Gaia parlava con la sua amica, organizzavano la prima serata di vacanza”. Poco prima che venisse travolta e uccisa gli aveva detto al telefono che stava per tornare a casa. Poi però né lui né la mamma di Gaia (dalla quale è divorziato) hanno avuto più notizie di lei. Così, alle 4 del mattino, preoccupatissimo e con un terribile presentimento, è uscito per cercarla.

“I minuti passavano e mia figlia non rispondeva, sono partito subito”, ricorda Edward. Poi i lampeggianti, le ambulanze, e l’incubo che pian piano si materializzava: la figlia morta davanti agli occhi. “Ho visto il mio angelo sull’asfalto”, dice oggi, ancora incredulo e incapace di farsene una ragione.

