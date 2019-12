Incontro piacevole Cristiano Ronaldo Diletta Leotta, con la telegiornalista di DAZN che intervista l’attaccante della Juventus.

Si fanno vedere insieme e fanno sognare tutti: Cristiano Ronaldo Diletta Leotta è la coppia più esplosiva del Natale sui social. Ma attenzione, non c’è del tenero tra i due, che sono felicemente impegnati. Lui con la bella Georgina Rodriguez, lei con il pugile Daniele Scardina. Circostanza quest’ultima mai confermata ma nemmeno smentita. E gli avvistamenti da parte dei paparazzi sul conto di Diletta e ‘King Toretto’ non sembrano lasciare dubbi. Stavolta però la 28enne siciliana si mostra accanto a CR7 per una intervista realizzata per l’emittente DAZN. Campione si, l’attaccante juventino, ma non certo di modestia. “Chi è il calciatore più forte del campionato italiano? Sono stato premiato io, quindi direi che basta come risposta. Per adesso sono io, e posso dire di non avere difetti. Punto a ripetermi anche il prossimo anno”. Parole che vanno prese però come una consapevolezza spaventosa su quelle che sono le proprie doti.

Cristiano Ronaldo Diletta Leotta, la bella intervista per DAZN

Il fenomeno portoghese ripercorre alcuni punti salienti della sua carriera, ed anche qualche immancabile retroscena. “Temevo Chiellini, prima di approdare alla Juventus lo consideravo il difensore più duro da affrontare. La Champions League è la mia competizione preferita, in assoluto la migliore al mondo per club. Per me è speciale”. E qual è fino ad oggi il gol più bello mai segnato in carriera? “Proprio quello alla Juventus, in Champions League nella primavera del 2018. In rovesciata contro Buffon”. Le domande proseguono, con Diletta Leotta che chiede a Cristiano Ronaldo quale sia il suo segreto. “È che mi diverto ancora tanto a giocare ed a mantenermi in forma. Il divertimento è il segreto per fare bene in qualunque cosa. Spero che questa cosa possa essere possibile a tutti. So di essere fortunato, mi diverto e come lavoro faccio ciò che amo. E mi pagano anche bene. Sono davvero molto felice”.

“Alla fine mi diranno che sono stato bravo”

Ma anche i migliori non sono esenti da critiche. “Lo so, ma fa parte del lavoro. L’importante è mantenere sempre un atteggiamento positivo. E per me comunque questa cosa non rappresenta affatto un problema. Non mi lascio condizionare, ed è giusto che la gente così come applaude, critichi anche. Alla fine della storia tutti mi faranno i complimenti e mi diranno “Bravo Ronaldo”. CR7 si vede in panchina in futuro? “Mi vedo più come un bravo motivatore. Mi piace divertirmi, dribblare, tirare in porta e segnare. Dovrei trasferire tutto questo ai miei giocatori. Dovessi diventare allenatore, questo sarebbe il mio credo calcistico”.