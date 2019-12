Fedez | Diletta Leotta lo batte | “Meglio lei in intimo maschile” FOTO

La lotta social Fedez Diletta Leotta messa su dagli utenti vede il marito di Chiara Ferragni soccombere sotto ai colpi degli haters.

Fedez come Diletta Leotta. Il rapper milanese indossa lo stesso intimo della conduttrice di DAZN. Chiaramente maschile. Difatti ‘Intimissimi’, la marca di abbigliamento specializzata nel settore, ha pensato bene di reclutare anche la 28enne siciliana, seguitissima da milioni e milioni di uomini sui social network. E nella sua scuderia si annovera anche lo stesso Fedez. Il marito di Chiara Ferragni si è fatto vedere in una piscina sulle Dolomiti, in quella che sembra essere la tappa di un bel percorso benessere. Lì le sue mutande hanno caratterizzato l’attenzione della platea virtuale di Instagram. In molti hanno notato la somiglianza del capo di abbigliamento indossato dall’autore di numerose hit di successo con quelli reclamizzati dalla Leotta.

Fedez Diletta Leotta, il confronto è impari

Visualizza questo post su Instagram Dolomitico! 🥶 @intimissimiuomo #intimissimiuomo Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) in data: 23 Dic 2019 alle ore 7:53 PST

La cosa ha dato adito all’effettuare paragoni a volte divertenti e fatti per scherzare. Altre volte per offendere semplicemente, come da malcostume degli immancabili haters. C’è chi scrive a Fedez che “il confronto con lei non regge, è bellissima”. Fino all’insorgere di sospetti. “Ma non è che hai imbottito un pò troppo là sotto? Che ci hai messo?”. “La prossima volta meno Photoshop”. “Ma quanto è finta ‘sta foto?”. E giù senza pietà. Qualche settimana fa il cantante aveva parlato di un possibile rischio di contrarre la sclerosi multipla.

