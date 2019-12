Diletta Leotta ha postato una foto che la mostra abbracciata alla nipotina, tra i tanti commenti di contorno, ne spunta uno che mette i brividi.

Dopo essersi presa una pausa dai social per 24 ore, la bellissima Diletta Leotta è tornata a condividere con i propri fan momenti della sua vita privata. Ieri mattina la conduttrice ha fatto vedere ai follower in che modo ha smaltito la cena di Natale con una corsa salutare in un lungomare baciato dal sole. Mentre ieri sera ha pubblicato alcuni scatti con i parenti tra i quali uno con la nipotina che ha ottenuto numerosi consensi.

La foto, infatti, è molto tenera: la bimba viene tenuta in braccio da Diletta che si stringe a sé poggiando il suo viso su quello della piccola. Ovviamente lo scatto è stato commentato da migliaia di persone. La maggior parte sottolinea la bellezza di quel gesto di affetto nei confronti della nipote, anche se non mancano quelli che commentano in maniera greve la bellezza statuaria di Diletta.

Diletta Leotta, commento da brividi sulla nipote

Visualizza questo post su Instagram Il mio Natale in un abbraccio ❤️ #MerryChristmas🎄 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 25 Dic 2019 alle ore 5:42 PST



Il fatto che ci siano commenti volgari o allusivi sotto le sue foto non è una novità per la conduttrice che, abituata com’è a questo tipo d’attenzione, non ci fa nemmeno caso e non li cancella. In questo caso, però, c’è stato qualcuno che oltre ad aver superato il limite della pubblica decenza, ha scritto qualcosa che lascia sconcertati. Tra i tanti “Bona”, infatti si legge anche “Pure la nipote è gnocca”. Il commento ha immediatamente portato alla reazione degli altri utenti che hanno criticato l’autore facendogli capire come quelle parole fossero fuori luogo, a limite della denuncia. Probabilmente per questo motivo il commento è stato cancellato dopo poco tempo.

Si tratta di un commento gravissimo che necessita di immediata stigmatizzazione poiché riferito ad una bambina. L’utente andrebbe a nostro avviso quantomeno rimosso dal social.