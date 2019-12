Diletta Leotta: corsa super sexy dopo il cenone, i fan perdono la testa

La splendida conduttrice di DAZN, Diletta Leotta, mostra la sessione di allenamento dopo i lauti pasto natalizi, la corsa è super sexy.

Sono iniziate le festività di fine anno e come sempre ci si trova nel mezzo di pranzi e cene con parenti in cui passa la voglia di mangiare per almeno le successive 24 ore. Al sud, in special modo, le tavole degli italiani sono talmente ricolme di pietanze che tutti i convitati possono tranquillamente di evitare di fare la spesa per i giorni successivi e vivere di rendita fino al Capodanno. Lo sa bene anche la splendida conduttrice di DAZN, Diletta Leotta, la quale, essendo nata e cresciuta in Sicilia, avrà gustato numerosi piatti della tradizione culinaria isolana.

Proprio per evitare di fare scortesia all’ospite non onorando la tavola, Diletta avrà mangiato quantitativi di cibo superiori a quelli usuali. Così il giorno successivo si è organizzata per smaltire parte delle calorie incamerate ed è andata a fare una bella corsa in riva al mare. La sessione di smaltimento delle calorie è stata ovviamente filmata e pubblicata sul suo account Instagram, dopo una pausa di 24 ore. I fan saranno stati sorpresi dal vederla in abbigliamento super sexy a fine dicembre.

Diletta Leotta e la corsa sexy dopo Natale

Abbigliata con dei fuso attillatissimi, un top sportivo minimale e una felpa con zip aperta, Diletta si mostra in compagnia di qualche amico mentre percorre un lungomare (quello di Aci Castello, Catania) rischiarato da un sole primaverile. La conduttrice fa spiegare che l’allenamento è depurante e per renderlo tale gli atleti tengono in mano un limone. Dopo un tratto di corsa Diletta mostra il panorama mozzafiato che c’è alle sue spalle, con il mare che s’infrange sulla costa rocciosa di natura lavica: uno spettacolo.