Madeleine McCann | spesi 14 milioni per cercarla | sarebbe così | FOTO

La piccola Madeleine McCann scomparve nel nulla nella primavera del 2007 durante una vacanza in Portogallo. Oggi avrebbe 16 anni.

I genitori di Madeleine McCann hanno ribadito di volere continuare a cercare la loro figlia con “impegno incrollabile”. E proprio quando sono al loro tredicesimo Natale senza la figlia. La bambina scomparve nel nulla durante una vacanza con la sua famiglia nell’Algarve, in Portogallo. Era il 2007. In un breve ma toccante messaggio per fare gli auguri di Buon Natale, Kate e Gerry McCann scrivono sul sito web ‘Find Maddie Campaign’ che “la ricerca di Madeleine continua con un impegno incrollabile. Nulla è cambiato…la amiamo, ci manca, speriamo come sempre”. Entrambi sono grati per il continuo sostegno pubblico e hanno scelto di inviare a chiunque i loro ringraziamenti. La coppia residente a Rothley, nel Leicestershire, fa sapere quanto segue. “Grazie a tutti i nostri sostenitori per la compassione ed i tanti buoni sentimenti che ci avete dimostrato anche quest’anno e per i vostri calorosi auguri di Natale. Vi auguro un 2020 molto felice. Kate & Gerry”. Parole che hanno ricevuto a loro volta calorosi ringraziamenti.

Madeleine McCann, i genitori continuano ad avere speranze

Una utente scrive ai due 51enni genitori di Madeleine McCann: “Pensiamo spesso a voi ed alla vostra adorabile famiglia. E pensiamo e preghiamo regolarmente per Maddie. La vostra forza, la vostra determinazione e la vostra speranza sono per noi fonte di grande ispirazione. Speriamo con voi e ci crediamo”. La piccola Madeleine McCann aveva solo 3 anni quando sparì nel nulla a Praia da Luz nel maggio 2007, mentre i suoi genitori stavano cenando in un vicino ristorante di tapas con alcuni amici. Era stata lasciata a dormire da sola con i suoi fratelli gemelli più giovani. Se fosse ancora viva ora avrebbe 16 anni. Una candela in memoria della giovane rapita brucia tutto il giorno accanto al monumento ai caduti di Rothley.

Oggi avrebbe 16 anni e sarebbe così

E Kate e Jerry cercano di mantenere un ambiente quanto più normale possibile per gli altri loro figli, i gemelli Sean ed Amelie, di 14 anni. Gli investigatori di Scotland Yard a caccia di Maddie hanno ricevuto finanziamenti fino alla fine di marzo del prossimo anno allo scopo di poter continuare la loro scrupolosa ricerca. Finora sono stati spesi quasi 12 milioni di sterline per le indagini che non hanno portato ad alcun vantaggio significativo. Al cambio di tratta di poco più di 14 milioni di euro.

