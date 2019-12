Dopo aver fatto parlare di sé per controverse vicende, Sara Tommasi tenta la nuova rinascita e rivolge comunque un appello: “Datemi un reality”.

Per Sara Tommasi è arrivato da tempo il tanto sospirato ritorno alla normalità. Dopo essere caduta in una spirale di negatività che aveva messo a repentaglio la sua stessa salute, la showgirl umbra ha ritrovato serenità, amore e voglia di vivere. Gli errori del passato, tra consumo di sostanze stupefacenti e partecipazioni a film per adulti, sono avvenuti per sbagli imputabili direttamente a lei e per la cattiva opera di persone che hanno speculato sul suo conto. Tutto questo ora fa parte di una parte di vita che Sara Tommasi ha già dimenticato. La 38enne originaria di Narni, che si fece apprezzare per la sua partecipazione a ‘L’Isola dei Famosi’ nel 2006, da diverso tempo è tornata a vivere nella sua città natale.

Sara Tommasi: “Voglio partecipare di nuovo ad un reality show”

Ed ora ha aperto una panetteria, con l’attività iniziata ufficialmente da neanche un mese. “Si chiama ‘Le Forme del Grano’ e testimonia il mio amore per questo lavoro”, dice Sara Tommasi in un comunicato stampa. “Ma spero comunque che qualcuno si ricordi di me e mi riporti in televisione. Quello è ciò che davvero amo fare di più”. Le idee sono chiare. “Vorrei prendere parte ad un reality show. Magari al Grande Fratello Vip, che è prossimo a cominciare. Oppure ad un’altra edizione de ‘L’Isola dei Famosi’. Nel 2006 mi piazzai al quarto posto e fu una bella esperienza. Avanzo la mi candidatura ufficiale per la prossima edizione, con l’intenzione di vincere. Sarebbe una bella rivalsa personale”. La Tommasi aveva ammesso di soffrire di disturbo bipolare nel corso di una intervista a ‘Le Iene’. Cosa che ha necessitato un lungo periodo di cura.

