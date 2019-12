Ragazze uccise Ponte Milvio | anche il padre di Gaia vittima di un incidente | FOTO

La drammatica vicenda di Gaia e Camilla, le due ragazze uccise a Ponte Milvio dopo essere state investite, presenta un retroscena sulla prima giovane.

Gaia Von Freymann, una delle due ragazze uccise a Ponte Milvio dopo essere stata investita con l’amica Camilla Romagnoli, aveva tanti sogni nel cassetto. Lo fanno sapere affranti i compagni di scuola della 16enne che è morta in circostanze drammatiche a Roma due notti fa. In particolare ambiva a diventare una giocatrice professionista di pallavolo, dopo avere fatto molto sport già sin da quando era bambina. Gli inizi la videro impegnata nel canottaggio, e poi aveva anche un andamento scolastico molto buono. “Doveva essere una serata di divertimento, la prima delle vacanze di Natale. Non si può morire in questo modo dopo qualche ora di divertimento tra amici”, aggiungono i suoi compagni di classe. Ed anche il papà di Gaia era rimasto vittima di un incidente stradale, proprio come le due ragazze uccise nei pressi di Ponte Milvio.

Ragazze uccise, anche il padre di Gaia vittima di un incidente stradale

L’uomo rimase coinvolto in un drammatico scontro tra veicoli. Riuscì a salvarsi, ma a costo di dover passare il resto della sua vita in sedia a rotelle. Negli anni ’80 fu un ufficiale di complemento nei carabinieri, poi lasciò l’Arma per lavorare nel settore delle assicurazioni. Stesso ambito lavorativo della moglie, dalla quale ha avuto la sfortunata Gaia ed un’altra figlia più grande, di 20 anni. Intanto trapelano le parole di Pietro Genovese il figlio del regista Paolo e pure lui di 20 anni. Il giovane ha investito Gaia von Freymann e Camila Romagnoli. E fonti delle forze dell’ordine hanno confermato la positività di quest’ultimo all’alcoltest. Condizione che potrebbe aggravare la sua posizione. “Ma io sono passato con il verde, loro due invece hanno attraversato la strada con il semaforo rosso e scavalcando un guardrail”, si difende il giovane.

