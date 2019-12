Omicidio Luca Sacchi | Valerio Del Grosso vuole svelare tutto

Accusato di essere l’autore materiale dell’omicidio Luca Sacchi, Valerio Del Grosso avrebbe manifestato la propria volontà di collaborare con gli inquirenti.

Valerio Del Grosso, arrestato nell’ambito dell’omicidio Luca Sacchi come autore materiale del delitto, prende la parola a due mesi esatti da questo controverso caso di cronaca nera. Che per certi aspetti risulta ancora poco chiaro. Luca venne assassinato a sangue freddo. Con un colpo di pistola sparato a bruciapelo. Un singolo sparo alla testa che lo ha ucciso. E Del Grosso, che utilizzò una calibro 38 fornitagli da Marcello De Propris, intende raccontare sul serio cosa avvenne alla Caffarella davanti al John Cabot Pub.

Il giovane spacciatore (è stata comprovata la sua presenza all’interno degli ambienti malavitosi romani dediti alla diffusione di sostanze stupefacenti) avrebbe dato mandato ai propri legali difensori di chiedere alla Procura di Roma un colloquio. In esso Del Grosso intende raccontare come si sono svolte le cose. Con lui venne arrestato due mesi fa anche Paolo Pirino. Altrettanto giovane (22 anni circa) e come Valerio originario del quartiere San Basilio.

LEGGI ANCHE –> Omicidio Luca Sacchi | “Lui era il guardaspalle di Princi”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Omicidio Luca Sacchi, Anastasiya fa sempre discutere

L’unica dichiarazione fornita da Del Grosso in merito all’omicidio di Luca era stata quella relativa alla sua assoluta non volontà di volere uccidere il 24enne. Nel frattempo le forze dell’ordine proseguono con l’inchiesta. Desta ora particolare attenzione il rapporto tra il giovane ucciso e la fidanzata Anastasiya Kylemnyk, che pare fosse caratterizzato da tensioni crescenti. Quest’ultima rappresenta probabilmente il personaggio che più desta discussioni. E che sostanzialmente ha una reputazione da inquadrare in un’ottica negativa agli occhi dell’opinione pubblica.

Sia per il fatto di avere dichiarato di non sapere di avere addosso a sé 70mila euro, sia per avere insultato in una recente intercettazione telefonica la famiglia di Luca. La 25enne ucraina avrebbe definito i parenti del suo fidanzato “degli ignoranti che arrivano dalla Calabria”. Di contro, il padre e la madre di Luca sostengono che Anastasiya sia una bugiarda e che stia mentendo, sottolineando anche come quest’ultima abbia fornito loro coordinate bancarie sbagliate.

LEGGI ANCHE –> Omicidio Luca Sacchi | “Anastasiya aveva della droga con se” e c’è altro