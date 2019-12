Oggi in tv, Verissimo: ospiti e anticipazioni del 21 dicembre

Questo pomeriggio, a partire dalle 16:15, andrà in onda un’altra puntata del programma di Silvia Toffanin ‘Verissimo’: ospiti e anticipazioni.

Ormai appuntamento clou per il pomeriggio televisivo di moltissimi italiani, Verissimo torna anche in questo penultimo sabato del 2019. Prima della pausa per le festività Silvia Toffanin ha imbastito un’altra puntata carica di interessanti spunti in vista del prossimo appuntamento televisivo con il Grande Fratello. Ci sarà spazio anche per momenti emozionanti e racconti strappa lacrime, in cui alcuni volti amati del piccolo schermo racconteranno aspetti privati e molto dolorosi della loro vita. Vediamo dunque nel dettaglio chi sarà ospite questo pomeriggio.

Verissimo: ospiti e anticipazioni del 21 dicembre

Come detto verrà dato ampio spazio al ‘Grande Fratello Vip‘, d’altronde la nuova edizione del reality è sempre più vicina e Mediaset cerca di creare hype tra gli appassionati presentando quelli che saranno i protagonisti. Se settimana scorsa è stato dato spazio a Pago, questa settimana si comincia con i due super opinionisti. Per l’occasione Alfonso Signorini ha voluto al suo fianco Wanda Nara e Pupo. La showgirl ha dimostrato di poter essere un’ottima opinionista a ‘Tiki Taka’, non le manca il carattere per dire verità scomode o controbattere alle polemiche. Pupo lo conosciamo tutti e sarà sicuramente un valore aggiunto alla trasmissione.

Dopo di loro ancora un protagonista del GF, la bella Rita Rusic si presenterà al pubblico confessando tutti gli aspetti più intimi della sua vita e parlando anche della sua carriera. Spazio in seguito a Federica Panicucci che, per la prima volta, si presenterà in televisione insieme al compagno Marco Bacini. Ancora grandi emozioni con Alessandra Amoroso che il prossimo 23 dicembre festeggerà 10 anni di carriera in diretta su Italia 1. Infine ci sarà spazio per Paolo Ruffini e Aida Yespica.