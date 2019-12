Wanda Nara, chi è: età, carriera e vita privata della showgirl argentina

Conosciamo meglio la storia di Wanda Nara: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata della showgirl argentina

Wanda Nara nasce a Buenos Aires il 10 dicembre 1986. All’età di 19 anni inizia la sua carriera come modella e showgirl. Nel 2005 debutta a teatro con la stagione estiva della rivista “Humour and Custodia”. Successivamente recita ella rivista “Re Corona” di Jorge Corona. Inoltre, posa senza veli per diverse riviste lavorando come soubrette in diversi programmi televisivi argentini. Diventa molto popolare in patria per un presunto flirt con Diego Armando Maradona con un video a luci rosse che finisce online. Poi segue la carriera in Italia del calciatore argentino Maxi Lopez dedicandosi a tempo pieno alla sua famiglia. Scrive anche un libro per bambini intitolato Campione in campo e nella vita. Dopo la relazione con Maxi Lopez diventa la moglie-agente di Mauro Icardi e nel 2014 inizia a gestire la società World Marketing Football S.r.l che gestisce l’argentino: la donna risulta amministratore unico. Inoltre, è spesso ospite di trasmissioni televisive sportive, come opinionista fissa a Tiki Taka.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Chi è Wanda Nara: vita privata

Sposa il calciatore Maxi Lopez con rito civile il 23 maggio 2008 a Belgrano. Diventa mamma per la prima volta del piccolo Valentino, seguito dalla nascita di altri due figli, Costantino e Benedicto. La coppia si separa ufficialmente nel novembre 2013. Successivamente inizia la relazione con il calciatore Mauro Icardi: i due si sposano il 27 maggio 2014. Dalla loro relazione nascono due figlie: Francesca e Isabella. Come segni particolari ha un tatuaggio aereo sul fianco destro; il nome “Isabella” sul polso sinistro; il nome “Francesca” sul braccio destro, un leone e una croce sul braccio sinistro e una decorazione sull’anulare sinistro. Vanta circa sei milioni di follower sul suo profilo Instagram, dove pubblica numerosi scatti bollenti.

Visualizza questo post su Instagram Esos días en los que no dominas el pelo 🤷🏼‍♀️☔️ #lluvia Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 17 Dic 2019 alle ore 9:19 PST