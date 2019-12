Offerta lampo Ryanair per la primavera: voli low cost con sconti fino al 20%.

Dopo le numerose offerte per la Cyber Week prorogate anche oltre il periodo di promozione, la compagnia aerea irlandese Ryanair lancia nuove imperdibili offerte sui voli per l’anno nuovo. Per un 2020 all’insegna dei viaggi. Un’occasione da prendere subito, anche perché si tratta di un’offerta lampo, flash sale, limitata a pochissimi giorni. Ecco tutto quello che dovete sapere.

Leggi anche –> Inverno al caldo low cost: i voli Ryanair in offerta per le Canarie

Offerta lampo Ryanair per la primavera sui voli low cost

Una nuova offerta lampo con sconti fino al 20% per viaggiare a bordo degli aerei Ryanair nel periodo da marzo a maggio 2020. Si tratta dell’ultima flash sale lanciata dalla compagnia aerea irlandese di cui approfittare subito, entro domenica 22 dicembre, data di scadenza.

La nuova promozione mette a disposizione tanti voli in partenza dai principali aeroporti italiani serviti dalla compagnia aerea verso destinazioni italiane, europee e di zone limitrofe, come Medio Oriente e Nord Africa. È il momento giusto se avete in programma un viaggio per la prossima primavera, che per turismo, studio o lavoro.

Si possono prenotare tanti voli a prezzi convenienti, a partire da 9,99 euro o spendendo poco più o poco meno di 15 euro circa.

Ovviamente, ricordiamo che le tariffe in offerta sono a tratta, pertanto va aggiunto il costo per il volo di ritorno e almeno l’acquisto del biglietto con imbarco prioritario per portare in cabina un bagaglio a mano come il trolley piccolo oppure il pagamento di un supplemento per il bagaglio da mettere in stiva. Il Tar del Lazio, infatti, ha confermato la legittimità dell’addebito sul bagaglio a mano introdotto dalla compagnia irlandese un anno fa. In ogni caso, non sarà difficile trovare voli di ritorno a prezzi comunque convenienti e alla fine risparmiare sulla spesa totale del viaggio.

Va poi ricordato che i prezzi dei biglietti possono variare a seconda delle prenotazioni, possono aumentare, ma anche scendere se alcuni posti in aereo rimangono invenduti e la compagnia decide di lanciare un’ulteriore sconto last minute. L’offerta, infatti, è soggetta a disponibilità.Pertanto, nonostante le nostre segnalazioni dei prezzi, per essere sicuri è sempre bene controllare sul sito web ufficiale di Ryanair che il volo che desiderate acquistare sia ancora disponibile al prezzo segnalato.

Leggi anche –> Bagaglio a mano a pagamento: Ryanair condannata in Spagna

I voli Ryanair in offerta



La maggior parte dei voli low cost in Italia di Ryanair parte dall’aeroporto di Milano Bergamo Orio al Serio, il principale hub Ryanair in Italia. Di seguito i voli in offerta con lo sconto del 20% per viaggiare da marzo a maggio 2020.

Da Milano Bergamo partono due voli al prezzo di 9,99 euro diretti a Lussemburgo e Nis (Serbia). Poi ci sono i voli da 12,99 euro per: Colonia, East Midlands, Varsavia (Modlin). Diversi voli a 14,99 euro per: Amburgo, Bristol, Budapest, Londra (Stansted), Poznan. I voli a 16,99 euro per: Alicante, Barcellona (El Prat), Danzica, Edimburgo, Francoforte (Main), Madrid, Manchester, Praga, Sofia e Stoccolma (Skavsta). I voli a 18,99 euro diretti a: Aqaba (Giordania), Berlino (Schönefeld), Lisbona e Valencia.

Dall’aeroporto di Milano Malpensa partono due voli a 14,99 euro diretti a Londra (Stansted) e Manchester.

Da Roma Ciampino parte un volo a 12,99 euro per Norimberga e uno a 14,99 euro per Bratislava. Poi i voli a 16,99 euro per Berlino (Schönefeld), Bordeaux, Eindhoven, Madrid e Parigi (Beauvais). Quindi i voli a 18,99 euro diretti a: Aqaba (Giordania), Karlsruhe / Baden-Baden, Valencia e Varsavia (Modlin). Poi i voli a 20,99 euro per: Atene, Lisbona e Praga. Infine i voli a 22,99 euro per: Cracovia e Londra (Stansted).

Dallo scalo di Roma Fiumicino partono i seguenti voli, con prezzi singoli: Bari (10,99 euro), Malta (12,99 euro), Brindisi (14,29 euro), Barcellona (El Prat) a 16,99, euro; Brussels Zaventem a 18,99 euro e Alicante a 20,99 euro.

Da Venezia Treviso parte un volo a 10,99 euro diretto a Napoli, due a 12,99 euro per Budapest e Cracovia. Poi i voli a 14,99 euro diretti a East Midlands, Malta e Praga. Infine, due voli a 16,99 euro per Manchester e Siviglia.

Dall’aeroporto di Napoli parte un volo a 10,99 euro per Venezia Treviso e uno a 14,99 euro per Francoforte (Main). Un volo a 16,49 euro per Milano Bergamo. Poi i voli a 16,99 euro diretti a: Barcellona (El Prat), Bruxelles (Charleroi), Malta e Manchester. Infine un volo a 20,99 euro per Budapest.

Da Bologna partono i voli a 12,99 euro diretti a: Breslavia, Cracovia e Malta. Poi i voli a 14,99 euro per: Katowice, Kaunas (Lituania), Kutaisi (Georgia), Parigi (Beauvais) e Praga. Quindi i voli a 16,99 euro per: Alicante, Barcellona (El Prat), Bruxelles (Charleroi), Copenaghen, Lisbona, Madrid, Porto e Valencia. Due voli a 18,99 euro vanno a: Eindhoven e Siviglia.

Altre informazioni e novità da Ryanair: