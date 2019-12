Bimbo precipitato a Milano: indagate due insegnanti e una bidella

Svolta nelle indagini sulla morte del piccolo Leonardo, bimbo di 6 anni precipitato a scuola, sotto indagine due insegnanti ed una bidella.

Lo scorso 18 ottobre il piccolo Leonardo è precipitato a scuola per la tromba delle scale. La caduta ha causato ferite tanto gravi da causarne la morte quattro giorni dopo in ospedale. In questi mesi gli inquirenti hanno lavorato per ricostruire la dinamica dell’incidente che si è verificato durante il normale orario di lezione. Il bimbo infatti si era recato in bagno ed avrebbe dovuto fare ritorno in classe.

Per farlo i Carabinieri hanno utilizzato un fantoccio delle dimensioni e del peso del bimbo precipitato in ottobre. In questo modo sono riusciti a capire che il piccolo ha preso da un’aula una sedia a rotelle e l’ha utilizzata per innalzarsi sopra il parapetto ed osservare cosa stava capitando al piano di sotto. Nel farlo, però, si è sporto troppo, ha perso l’equilibrio ed è caduto. Senza la sedia il bimbo non sarebbe mai riuscito a raggiungere il parapetto che, secondo le verifiche, rispetta i parametri di sicurezza ( è alto 1,02 metri).

Bimbo precipitato a scuola: indagate due insegnanti e una bidella

La Procura di Milano ha formalizzato in queste ore le accuse ai danni di due insegnanti ed una bidella, ritenute colpevoli di omicidio colposo per omessa vigilanza. A loro discolpa le insegnanti hanno specificato che è stato dato il permesso al bimbo di andare in bagno proprio perché c’era la collaboratrice in corridoio. Questa a sua volta ha spiegato di aver detto al bambino di fare ritorno in classe dopo essere andato in bagno. L’incidente si è verificato proprio quando sarebbe dovuto tornare in classe. In quel momento la bidella era impegnata con altri bambini e non ha fatto caso a quello che stava incautamente facendo il bambino.