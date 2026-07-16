Una scia di sale nell’aria, il profumo resinoso di una gomma antica, le luci della costa turca a portata di sguardo: Chios non chiede di essere capita in fretta, ti invita a rallentare e a sentire il passo doppio dell’Egeo e dell’Asia.

Chios: L’isola greca con anima genovese che sfida le rotte convenzionali e guarda l’Asia

Arrivi e il porto ha un ritmo quieto. L’isola greca è la quinta per estensione del Paese, circa 842 km². Il centro storico si stringe attorno al Kastro. Le mura raccontano epoche diverse: bizantini, genovesi, ottomani. Non è la Grecia delle cartoline. È un intreccio schietto.

Di notte, la costa di Turchia sembra una linea vicina. Nel punto più stretto, il canale con Çeşme misura circa 7 km. In estate un traghetto lo attraversa in poco più di mezz’ora. Chios vive di questa soglia. Sta in Grecia, ma ascolta l’Anatolia. Lo capisci al mercato: spezie, agrumi, caffè alla sabbia. E un odore netto, fresco. È il mastice.

Qui il punto si apre a metà strada. Il sud dell’isola custodisce i villaggi della mastiha, una resina unica al mondo. Nasce solo da queste piante, la Pistacia lentiscus var. Chia. Tra luglio e settembre i coltivatori incidono la corteccia. Le “lacrime” cadono sul suolo cosparso di polvere bianca. Si raccolgono, si puliscono a mano, diventano dolci, liquori, un olio essenziale dal profumo di pino e agrumi. La “Chios Mastiha” è un prodotto a denominazione protetta dell’UE. Al Museo del Mastice, nel sud, capisci il ciclo, gli attrezzi, il ruolo delle cooperative.

I borghi fortificati, i Mastichochoria, sono un mondo a parte. Pyrgi disegna facciate in bianco e nero, geometrie chiamate xysta. Mesta è un labirinto di pietra: archi, corti interne, torri che difendevano il tesoro della resina. Qui l’“anima genovese” non è un’etichetta: tra Trecento e Cinquecento le famiglie liguri, i Giustiniani in testa, gestirono il monopolio del mastice. Il sistema a torri, i passaggi voltati, la disciplina degli spazi sono ancora lì, concreti.

Paesaggi fuori rotta

Se cerchi spiagge bianche affollate, cambia mappa. Chios preferisce curve dolci e toni minerali. A sud, Vroulidia scende tra scogliere. A nord, Nagos profuma di pini. Il vento gira, l’acqua resta trasparente. L’isola non ha molti charter. L’aeroporto riceve per lo più voli domestici; da Atene si vola in circa 50 minuti. Dal Pireo il traghetto impiega in media 8-9 ore. Anche per questo qui la folla non esplode. Le rotte turistiche fanno altro giro.

Memorie bizantine e agrumi di Kampos

All’interno, l’XI secolo brilla d’oro: Nea Moni è un monastero UNESCO dal 1990. Mosaici severi, luce tagliente, silenzio netto. Più a sud, Kampos distende agrumeti dietro muretti in pietra locale. Le case padronali hanno cortili ombreggiati, cisterne, archi che richiamano l’ordine genovese. In inverno il profumo di arance sembra una promessa.

Una sera, a Mesta, un barista appoggia sul banco un cucchiaino di resina. Lo morde piano. Dice: “Sa di mare e terra insieme.” Sorrido. Penso alla storia difficile dell’isola, alle ferite ottocentesche di cui restano lapidi e memorie discrete. Penso ai cantieri navali, alla tradizione marittima che ha spinto molte famiglie oltre l’orizzonte.

Forse è questo il fascino tenace di Chios: un luogo che non si offre, si conquista. Ti mostra la sua identità strato dopo strato. Ti porta a guardare verso l’Asia senza smettere di sentire la Grecia sotto i piedi. E mentre la sera scende, la domanda resta sospesa: quanta distanza ci serve, per riconoscere ciò che ci è più vicino?