Ulisse sul Grande Schermo: Un Viaggio nel Mediterraneo tra Set-Jetting e Miti Antichi

Un eroe del mito attraversa il mare e ci invita a seguirlo: il nuovo Ulisse accende il desiderio di partire, tra approdi reali, venti antichi e voglia di viaggio nel Mediterraneo di oggi.

Il cinema come bussola

C’è un momento preciso in cui il cinema diventa bussola. Succede quando esci dalla sala e cerchi i luoghi sul telefono. Si chiama set‑jetting: scegli una meta perché l’hai amata sullo schermo. Con Ulisse a guidare la rotta, l’onda torna a salire.

La promessa è semplice. Ripartire da Sicilia, Grecia e Marocco per riannodare i fili dell’Odissea. Non è solo un canovaccio epico. È una geografia emotiva che scorre accanto a quella turistica. Prima ancora dei dettagli produttivi, il fascino sta lì: rimettere i piedi dove i racconti hanno messo l’eco.

Un appunto pratico, però, serve. Al momento circolano indicazioni sui luoghi, ma alcune tappe non sono ancora confermate in modo ufficiale. Vale la pena tenere la curiosità accesa e gli occhi aperti sulle comunicazioni della produzione.

Itinerari tra mito e mare

La Sicilia è una porta naturale. Il mito di Scilla e Cariddi abita lo Stretto di Messina. Gli scogli di Aci Trezza, i “faraglioni dei Ciclopi”, rendono visibile un racconto che tutti abbiamo sentito nominare a scuola. Qui il vento spinge, la luce taglia, e capisci perché una troupe punti l’obiettivo.

La Grecia e Itaca

In Grecia l’isola che risuona è Itaca. Non per i panorami da cartolina. Per la misura umana dei porti, per i sentieri che non promettono nulla e invece ti consegnano un orizzonte. In un kafeneio ho sentito dire: “D’inverno siamo pochi, ma l’isola respira”. È la stagione che un film, se vuole, può restituire.

Il Marocco e la sua tavolozza

Il Marocco completa la tavolozza. Essaouira, fortezza sul mare, è un ponte tra mondi. La risacca, le mura, i colori densi: una location che sa essere classica e contemporanea. Anche quando il set si allontana dalla costa, verso le città degli studi, il respiro resta mediterraneo.

Quando il cinema muove le persone

Le statistiche degli ultimi anni parlano chiaro: una quota rilevante di viaggiatori sceglie la meta dopo averla vista in un film o in una serie. In Italia, alcune aree hanno registrato crescite a due cifre dopo titoli diventati fenomeno pop. Effetto immaginazione, ma anche effetto economia. Il turismo cinematografico distribuisce lavoro a guide, ristoranti, artigiani. E se il flusso si spalma sull’anno, riduce la pressione dei picchi.

Qui sta il punto. Un film su Ulisse può essere molto più di un invito a rifare pose davanti a un faro. Può tracciare un modo diverso di stare nei luoghi: stagioni meno ovvie, tempi lenti, spesa che resta nella comunità. Può anche ricordarci che le location non sono scenografie inerte. Sono case, banchine, mercati. Hanno voci.

Resta una responsabilità condivisa. Le produzioni che coinvolgono amministrazioni e residenti. I viaggiatori che rispettano limiti e ritmi. Perché il confine tra valorizzazione e sovraffollamento è sottile. Ma è un confine che si vede, se si guarda bene.

Io, davanti ai faraglioni, ho ascoltato un pescatore indicare il mare come una mappa senza numeri. “Lì il sole cala più lento,” ha detto. Forse è questo il regalo di Ulisse sullo schermo: non una scorciatoia, ma un tempo diverso. Da dove inizieresti tu il tuo viaggio: da una costa che conosci, o da un nome che ti manca ancora sulla lingua?