Sonsbeek: Il Parco di Arnhem si Trasforma nel Più Antico Museo a Cielo Aperto d’Europa

Tra alberi altissimi e ruscelli che brillano, ad Arnhem il parco di Sonsbeek si apre all’arte: fino all’11 ottobre, un museo a cielo aperto dove opere, memorie e passi si incontrano come se fosse la cosa più naturale del mondo.

Entro da nord, dove l’erba ha ancora l’umidità del mattino. Cani, runner, famiglie. Sotto i faggi, una struttura in legno sembra un rifugio. Non lo è. È il primo segnale. Nel parco di Sonsbeek l’arte non chiede permesso: si appoggia ai tronchi, sfiora i sentieri, parla piano. Cammini e ti sorprende uno suono che esce da una siepe. Ti volti. Vedi una scultura in controluce. Pensi: è qui per me?

Ogni pochi anni, Arnhem cambia pelle. Il parco diventa museo a cielo aperto. La rassegna è nata nel 1949, appena dopo la guerra, quando la città cercava un respiro nuovo. Da allora torna con cadenza irregolare. C’è chi la definisce la rassegna di scultura all’aperto più antica d’Europa. La formula è discussa: dipende dai criteri, e non esiste un registro univoco. Ma il punto resta. Qui l’arte ha imparato presto a stare all’aria, tra gli alberi e le persone.

Perché conta: memoria e spazio comune

Sonsbeek parla di memoria senza diventare un mausoleo. Arnhem porta addosso il ricordo del 1944 e del “ponte troppo lontano”. Nel parco, quel passato non è didascalia ma contesto. Cammini accanto a un mulino ad acqua, ascolti una traccia sonora che evoca voci di quartiere. Una panchina ripensata diventa luogo di sosta e di racconto. L’arte qui misura il peso leggero del quotidiano: abitudini, lavoro, relazioni. Non tutto è spettacolare. Molto è discreto. È così che lo spazio pubblico diventa vivo.

La storia è ricca. Nel 1971 la rassegna uscì “fuori dai confini” del parco, aprendo alla land art e a interventi diffusi nel paesaggio olandese: un passaggio che ancora oggi ispira chi cura e chi visita. Nelle edizioni più recenti il tema del lavoro, della cura e delle economie invisibili ha guidato opere e programmi educativi. Non sono slogan: laboratori nei quartieri, mappe di sentieri poco noti, piccole architetture per stare insieme. È un modo concreto di intendere il “comune”.

Arrivi a metà percorso e il quadro si chiarisce. Quello che sembrava un insieme di episodi è un racconto unico: installazioni site-specific, sculture, suoni, materiali poveri, gesti di vicinanza. Fino all’11 ottobre il parco si organizza come una mostra diffusa, ma conserva il suo ritmo: bambini che corrono, ciclisti che passano, anziani che guardano con calma. L’arte non interrompe. Aggiunge.

Cosa vedere e come viverla

I prati ampi, i dislivelli, l’acqua. Sonsbeek è oltre sessanta ettari di verde, con salite morbide e vedute improvvise. Parti dalla villa bianca in cima, prendi una mappa. Molte opere hanno QR semplici da usare. Alcune si notano al volo. Altre chiedono lentezza: un testo inciso, un profumo, un oggetto che invita a sedersi. Portati scarpe comode. Lascia spazio al caso. Le opere cambiano con la luce e con il meteo: dopo la pioggia, certi materiali raccontano un’altra storia.

L’accesso è libero, come il parco. Gli orari seguono la luce del giorno. Non tutte le opere sono permanenti: alcune restano solo per la durata della rassegna. È parte del patto con la città. Qui l’arte pubblica è esperienza, non monumento.

Esco che il sole scende tra i rami. Una coppia legge una targhetta, un bambino tocca il legno caldo di una passerella. Penso che un parco è una promessa: tornerai e sarà diverso, ma riconoscibile. Non è questa, in fondo, l’idea più semplice e più radicale di spazio comune?