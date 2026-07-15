Scopri Corsica, Preveza e Hurghada con easyJet: Tre Destinazioni Esclusive Lontane dalla Folla in Offerta Fino al 16 Luglio

Immagina una fuga breve, una valigia leggera e un orizzonte pulito: scogliere bianche che tagliano il mare, baie silenziose nel tardo pomeriggio, pesci che brillano a pochi metri dalla riva. Tre nomi ti vengono incontro come promesse: Corsica, Preveza, Hurghada.

C’è chi viaggia per contare timbri sul passaporto. E chi, in certe stagioni, cerca spazi vuoti sulla mappa. Io penso a posti dove il respiro rallenta. Una cala in Corsica al mattino presto. Un chiosco di souvlaki a Preveza quando il sole si fa oro. Una barca di legno che punta verso le secche di Hurghada. Luoghi reali, alla portata, ma ancora capaci di sorprendere.

La notizia che cambia il ritmo arriva a metà percorso: easyJet lancia un’offerta su rotte selezionate verso queste mete, valida fino al 16 luglio alle 9:00, con posti limitati e tariffe variabili. Non ci sono miracoli, ci sono occasioni. Bisogna muoversi in fretta, verificare disponibilità su sito o app, leggere bene le condizioni. Ma il tempismo, questa volta, gioca dalla tua parte.

In Corsica la luce è tagliente. Le Bocche di Bonifacio separano l’isola dalla Sardegna per una dozzina di chilometri. In estate l’acqua tocca spesso i 24–26 °C. I sentieri del Cap Corse sono segnati e accessibili, le spiagge del sud alternano sabbia chiara e granito rosa. Su alcune tratte estive, easyJet collega aeroporti italiani a Bastia o Ajaccio (operatività soggetta a stagione e base di partenza: controlla in fase di prenotazione). Dall’Italia, il volo diretto tipico resta sotto le due ore, se operato.

A Preveza respiri Ionio. L’aeroporto di Aktion (PVK) apre la porta a baie tranquille, all’istmo che porta a Lefkada in circa 25 minuti d’auto, e a paesi come Parga con stradine in salita e case colorate. Da maggio a ottobre il clima è stabile, con massime tra 24 e 30 °C. I fondali sono chiari, il vento alza solo un’onda gentile nel pomeriggio. Su alcune estati, easyJet propone collegamenti stagionali: verifica la rotta dal tuo aeroporto e le date effettive.

Hurghada è un altro respiro. Mar Rosso, visibilità spesso oltre i 20 metri in acqua, delfini talvolta di passaggio, barriere accessibili anche con semplice maschera. Le Isole Giftun sono area protetta; l’acqua d’estate supera spesso i 28–30 °C. Dall’Italia i collegamenti easyJet possono variare, con stagionalità e possibili scali; controlla la presenza di voli diretti dal tuo scalo e ricorda che per l’Egitto serve visto turistico: informati su requisiti aggiornati prima di prenotare.

Perché scegliere queste tre mete ora

Sono “piene” al punto giusto. La Corsica offre calette dove arrivi a piedi in 20 minuti e ti sembra di aver cambiato isola. Preveza regala tramonti lenti sul Golfo Ambracico, con taverne che sparecchiano tardi e prezzi ancora umani rispetto ad altre isole greche celebri. Hurghada ti mette in acqua in fretta: reef vicino riva, uscite giornaliere semplici, scuole di diving affidabili e certificate.

Dati utili e verificabili aiutano a scegliere. Periodo migliore per evitare folla e caldo estremo: fine maggio o settembre per Corsica e Preveza; marzo–aprile e novembre per Hurghada. Tempi medi volo dall’Italia (se diretto): 1h15–1h45 per Corsica, 1h50–2h30 per Preveza, 4h30–5h per Hurghada.

Come approfittare dell’offerta easyJet

Cerca per “rotte flessibili” su app easyJet e confronta i giorni: martedì e mercoledì spesso costano meno. Partenze mattutine e bagaglio leggero: la tariffa base include in genere un collo sotto sedile; per trolley o stiva serve aggiunta. Verifica aeroporti alternativi: un’ora d’auto in più può valere decine di euro in meno. Leggi termini: l’offerta è valida fino al 16 luglio alle 9:00, soggetta a disponibilità, tasse e supplementi variabili.

Alla fine resta una scelta semplice: vuoi un luogo che ti parli a bassa voce? Allora segui quel blu preciso sulla mappa. Potresti scoprire che il silenzio ha accenti diversi: granitico in Corsica, salmastro a Preveza, liquido a Hurghada. Quale dei tre ti chiama per primo?