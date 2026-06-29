Doonagore: Il Fascino della Torre Solitaria Sferzata dall’Atlantico

Una collina che guarda l’oceano, una torre sola nel vento, il rumore dell’Atlantico che sale dai campi: a Doonagore il paesaggio non è scenografia, è memoria viva. Qui la pietra racconta senza alzare la voce, e tu ascolti.

Arrivi piano. La strada sale tra muretti bassi e prati che non finiscono mai. All’improvviso la vedi: la sagoma tonda del castello su un dosso, lontana ma nitida, come una parentesi tra cielo e mare. Non serve avvicinarsi subito. La riconosci da chilometri, e già sai perché la chiamano “solitaria”.

Doonagore sta poco sopra Doolin, nella Contea di Clare. È una torre del XVI secolo, un house-tower di pietra con recinto esterno. Oggi mostra un tetto conico che la rende inconfondibile. Il profilo domina la campagna e fronteggia l’Irlanda occidentale che si apre a ovest. Nei giorni limpidissimi distingui la linea delle Aran. A sud, se segui la costa con lo sguardo, spunta la scogliera scura delle Cliffs of Moher. Alle spalle, l’altopiano calcareo del Burren sembra una luna posata a terra.

Non è un luogo di visite organizzate. La torre è proprietà privata e non risulta aperta al pubblico. La si osserva dalla strada e dai sentieri, rispettando cancelli e cartelli. È parte del suo fascino: resta distante, eppure ti chiama. Il vento porta il sale e asciuga le parole. Cammini, guardi, respiri. Ti sembra di riconoscere quell’angolo di mondo, anche se non ci sei mai stato.

Tra storia e mare aperto

Gli storici concordano sull’origine cinquecentesca. La torre serviva a controllare la costa e la terra. Non era un faro, ma un punto alto, un presidio. Ha un recinto quadrato, un piccolo cortile, e spessori che parlano di difesa più che di comodità. Molto di ciò che vediamo oggi è passato per restauri del Novecento; i dettagli cambiano a seconda delle fonti, ma il nucleo resta antico. La pietra è di qui, ruvida e chiara, mangiata dall’aria oceanica.

A metà del cammino, la storia diventa più scura. Nel 1588 una nave dell’Armada spagnola si sfasciò lungo queste coste. Le cronache locali raccontano che i superstiti furono catturati e impiccati nei pressi di Doonagore per ordine dello sceriffo Boetius Clancy. Sul numero non c’è certezza: alcune fonti parlano di decine, altre di oltre 150 uomini. Il dato preciso sfugge, l’eco no. Cammini sull’erba e pensi a quei passi bagnati di sale. Non serve altro per sentire il peso di un luogo.

Come incontrarla, davvero

Vieni al mattino presto o verso il tramonto. La luce radente accende la torre e disegna il recinto. Porta una giacca: qui il vento cambia idea in un minuto. Fermati dove la strada curva e inquadra sia il castello sia il mare. Scoprirai che Doonagore non è solo fotogenica. È una pausa. Parla a chi viaggia senza fretta. A chi cerca segni semplici: una pietra, un profilo, una storia non gridata.

Quando riparti, la torre resta nello specchietto per un po’. Sembra piccola, poi si riallarga con un colpo di luce. Ti fai una domanda senza dirla: di tutto ciò che vediamo e passa, cosa resta davvero nel vento?