Castello di Sargans: Tra Leggende, Miniere e Vini Storici – Un Viaggio nel Medioevo Svizzero

Una rocca che scruta la valle, un fiato di ferro dalle gallerie, un calice che profuma di montagna: il Castello di Sargans unisce leggende, antiche miniere e vini storici in un viaggio breve ma intenso nel Medioevo svizzero. È un luogo da vivere più che da visitare, passo dopo passo, senza fretta.

Dalla stazione di Sargans, la salita dura poco. Quindici minuti, forse meno, ma il respiro cambia. La pietra si fa più ruvida, il vento gira l’angolo e mostra il profilo del Gonzen. Il Castello di Sargans è lì, compatto, con le sue mura che hanno visto carovane, soldati, mercanti. Io entro piano. L’atrio profuma di legno vecchio. La luce è obliqua, gentile.

Il maniero domina il nodo tra Reno e Seez, in piena Svizzera orientale. Non è solo una cartolina. È un archivio vivo. Ospita il Museo del Sarganserland, che racconta come qui si sia lavorata la terra, il ferro e l’uva per secoli. Le sale mostrano aratri, stoviglie, mappe dei pascoli. Attrezzi da minatore, lampade, carrelli su rotaia. Documenti locali fissano nomi, contratti, confini. Nessuna retorica: solo oggetti che fanno suono quando li immagini in uso.

A metà percorso, qualcosa scatta. Capisci che questo castello non parla di nobiltà distante. Parla di mani. Mani che scavano, potano, firmano con grafie minute. E parla anche di voci. Qualcuno giura di aver udito passi in una torre nelle notti ventose; è tradizione orale, non documentata, ma la suggestione rimane. La puoi prendere o lasciare. Io l’ho presa, come si prende una nota in più in una canzone.

Stanze, storia e voci del Sarganserland

La rocca nasce in età medievale e si afferma tra XII e XIII secolo. Protegge e controlla. Oggi educa, con pannelli chiari e pezzi autentici. I collegamenti con il territorio sono netti: i campi sulle pendici, i pascoli d’alpeggio, la miniera sul Gonzen. Il museo evita effetti speciali. Preferisce il dettaglio che spiega tutto: una chiave consumata, una fune intrecciata, una brocca di cantina. Per i bambini ci sono spazi interattivi essenziali. Si tocca, si ascolta, si guarda da vicino. È divulgazione concreta, senza fronzoli.

Miniere e calici: il Medioevo che si assaggia

Poco sopra la città si apre la miniera di Gonzen (Bergwerk Gonzen). Ha chiuso negli anni Sessanta del Novecento. Oggi si visita in sicurezza, con casco e lampada. Le guide spiegano come il ferro abbia tenuto in piedi case, chiodi, aratri. Le gallerie sono chilometri di nero lucido. Lì il tempo si compatta. Esci e la luce punge di nuovo.

Poi c’è il vino. Il Sarganserland coltiva uve da secoli sulle pendici tiepide rivolte al Reno, tra influssi di föhn e terreni ghiaiosi. Il protagonista è il Pinot Nero (Blauburgunder). Elegante, nitido, spesso con note di ciliegia e spezia lieve. Bianco storico della zona è il Müller‑Thurgau (Riesling‑Sylvaner), fresco e agrumato. In taverna, al castello o giù in paese, trovi calici locali e taglieri di formaggi d’alpe. Qui il Medioevo lo assaggi: legno, pietra, mosto, ferro.

Informazioni pratiche, senza giri: da Zurigo il treno impiega circa un’ora; dalla stazione al castello la camminata è breve ma in salita. Gli orari del museo variano con le stagioni; conviene verificare sul sito ufficiale. Le visite in miniera vanno prenotate. Le degustazioni seguono l’offerta dei produttori locali; chiedi in loco cosa è aperto nel weekend. L’area è anche nota come Heidiland, utile per orientarsi nelle brochure turistiche.

Alla fine, resto un momento sul camminamento. Sotto, il traffico scorre. Sopra, una rondine disegna un arco pulito. Penso a quanta storia stia in un sorso, in un’eco di passi, in una chiave di ferro lucidata dall’uso. Se tornassi domani, cosa ascolterei per primo: il silenzio della roccia o il fruscio della vigna?