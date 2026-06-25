Triumpho Italiano nei Premi ACI Europe Awards 2026: Due Aeroporti Nazionali tra i Migliori d’Europa

Un premio dice molto più di una targa: parla di scelte quotidiane, di notti in sala controllo, di caffè bevuti al volo prima di un check su pista. E quest’anno, tra i riflessi di vetro e le voci di partenza, l’Europa degli scali applaude anche l’Italia.

Il mondo degli aeroporti è un ecosistema vivo. I gate cambiano ritmo con le stagioni, le code si accorciano o si dilatano per un dettaglio tecnico, un flusso ottimizzato, una scelta green. In questo scenario, gli ACI Europe Awards 2026 tengono il polso del settore: premiano chi innova, chi ascolta i passeggeri, chi prova a inquinare meno. Dai mega hub pieni di connessioni ai scali regionali che tengono insieme territori e famiglie, qui si misura la distanza tra promessa e realtà.

Gli award non guardano solo alle vetrine. Considerano l’esperienza dei passeggeri, la puntualità operativa, la sostenibilità, l’accessibilità, la relazione con le comunità locali. In molti scali europei sono arrivati scanner CT ai controlli, che riducono lo stress e i tempi; in altri si sperimenta il biometrico per imbarcarsi senza mostrare documenti a ogni varco; quasi ovunque cresce il fotovoltaico in area airside e airside-adjacent. È una rivoluzione silenziosa, ma la senti quando passi più tempo guardando il tabellone e meno la coda.

Cosa premiano gli ACI Europe Awards

Gli ACI Europe Awards segmentano gli aeroporti per dimensione e riconoscono progetti concreti: gestione dei picchi estivi, digitalizzazione dei servizi, inclusività per i viaggiatori con disabilità, piani di decarbonizzazione credibili. La giuria valuta risultati misurabili e impatti sul viaggio reale: tempi d’attesa, chiarezza delle informazioni, qualità dell’ambiente in terminal. Non è una sfilata di slogan: contano i numeri, contano le prove.

E qui arriva la notizia che ci tocca da vicino. Secondo anticipazioni di settore, non ancora certificate nei comunicati ufficiali ACI Europe al momento della stesura, due scali italiani rientrano tra i “migliori” dell’edizione 2026. I nomi circolano, ma è giusto restare prudenti finché la lista completa non viene pubblicata. Il dato certo è un trend: l’Italia negli ultimi anni ha spinto su servizi e infrastrutture. Penso ai varchi con e-gate e controllo liquidi di nuova generazione a Roma e Milano, ai terminal più compatti e leggibili a Linate, all’integrazione ferrovia-aeroporto come il collegamento veloce del Marconi di Bologna. Piccole scelte che cambiano la giornata a chi vola.

Perché l’Italia sta crescendo nei cieli d’Europa

C’è una regola non scritta negli aeroporti: l’innovazione che non si vede è quella che funziona meglio. Turnaround più rapidi a terra riducono i ritardi; la segnaletica chiara riduce lo stress; gli operatori formati trasformano un imprevisto in un ricordo gentile. Qui i nostri scali hanno lavorato: innovazione sì, ma senza fronzoli. Bag-drop self-service che davvero taglia i tempi. App che non ti chiedono dieci click per una ricevuta. Sostenibilità pragmatica, con mezzi di rampa elettrici e tetti pieni di pannelli.

E poi c’è un fattore umano che non compare nelle slide. Una mattina presto in Fiumicino, la luce larga sul piazzale, il profumo di caffè che esce dritto dai bar. Un addetto che ti spiega la corsia giusta, in italiano e in inglese, con calma. Non sono “effetti speciali”. È servizio. È cultura del viaggio.

Se le anticipazioni saranno confermate e due aeroporti italiani entreranno tra i premiati degli ACI Europe Awards 2026, non sarà un caso isolato ma un tassello di un percorso. Se invece i comunicati finali diranno altro, resterà il segnale di una corsa in atto. In entrambe le ipotesi, la domanda resta aperta: la prossima volta che attraverseremo un terminal, ci accorgeremo di ciò che cambia quando tutto fila liscio? Forse sì, nel silenzio di una coda che non c’è, nel sorriso di chi parte senza fretta, in quel momento esatto in cui l’aeroporto smette di essere un luogo di transito e torna a somigliare a una città che sa accogliere.