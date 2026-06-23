House of the Dragon 3: Alla Scoperta delle Location Nascoste e Affascinanti della Gran Bretagna

Il vento taglia le scogliere, l’Atlantico ruggisce, e tra nebbia e luce nascono regni immaginari: la Gran Bretagna che non vedi sulle cartoline, ma che riconosci appena la senti sotto i piedi. “House of the Dragon 3” torna lì, dove la geografia fa storia e la storia diventa mito.

La nuova stagione di House of the Dragon arriva su Sky in contemporanea con gli Stati Uniti. La produzione ha scelto ancora angoli nascosti della Gran Bretagna, lontani dalle folle. Non è solo una questione di paesaggio. Qui la pietra, l’erba bagnata, la sabbia scura dettano il tono. La serie respira quel clima. E le immagini, poi, reggono il primo piano senza filtri.

Cornovaglia selvaggia: tra scogliere e isole di marea

In Cornovaglia, il set trova misura e profondità. A St Michael’s Mount, isola di marea collegata alla costa da una strada che emerge solo con la bassa, l’ambientazione cambia volto due volte al giorno. La troupe lavora su finestre di poche ore, con piani che rispettano maree e accessi. È un equilibrio che rende credibile ogni scena. Pensi a un ponte naturale, poi scompare. Perfetto per un regno che vive di attese e alleanze.

Poco più a sud

Kynance Cove mette insieme serpentino scuro e acqua turchese. È un contrasto netto, ideale per la luce in controluce. Non serve dire molto: il colore fa la regia. A Holywell Bay, le dune modellano campi lunghi e orizzonti bassi. Qui la serie piazza cavalcate e consigli di guerra. L’area è un’AONB, un’Area di Straordinaria Bellezza Naturale: si filma con permessi, transenne, protezioni per i nidi in stagione. Questo dettaglio parla di attenzione, non di ostacoli.

Il cuore operativo resta in studio. Gli interni prendono forma ai Warner Bros. Leavesden Studios. Quando esci, però, il suono del mare torna a dettare il ritmo. È lì che la pietra bagnata dà peso ai dialoghi.

Boschi e brughiere: l’Inghilterra che non ti aspetti

A nord, il Peak District disegna un’altra musica. Le valli strette di Derbyshire regalano cammini di roccia e vento corto. Zone come Cave Dale vicino a Castleton offrono pareti nude e passaggi angusti: perfetti per agguati, pattuglie, spostamenti rapidi. Nulla è patinato. Il fango entra negli stivali, come deve.

Più a sud

I Bourne Woods in Surrey sono un classico per il cinema. La foresta è pulita, i sentieri sono larghi, la luce filtra uniforme. Qui la macchina da presa si muove fluida. È una scelta di mestiere: ti serve un bosco “leggibile”, privo di ostacoli, ma con profondità. La serie sfrutta questa chiarezza. Il risultato è un’azione che capisci al primo sguardo.

Il punto, però, arriva a metà strada tra un costone di scisto e una radura di felci: il vero protagonista è il paesaggio britannico. La location non è sfondo. È drammaturgia. La costa impone silenzi. La brughiera allunga i tempi. La pioggia rompe i piani e crea altre scene. La camera non comanda: ascolta.

Le tappe di “House of the Dragon 3” non sono tutte confermate. La produzione tutela i luoghi e i calendari. Si sa, però, che i set in Gran Bretagna scelgono spazi accessibili in giornata, con logistica solida e comunità locali coinvolte. Sono protocolli rodati: strade secondarie, navette, tratti di sentiero chiusi e riaperti a rotazione. Funziona, e lascia meno impronta.

Se ci andrai, porta scarponi e una giacca seria. La costa cambia umore in un’ora. La brughiera non perdona fretta e scarpe leggere. Poi fermati al tramonto, quando il vento pulisce il cielo. Senti un fremito d’ali? O è solo il mare che prova una nuova battuta?